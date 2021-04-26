TFF 1. Lig'de son 2 hafta çok heyecanlı geçecek

-Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un aynı puanla girdiği son 2 haftada Adana Demirspor ile GZT Giresunspor maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

Eskişehirspor'un ardından Ankaraspor'un veda ettiği ligde kümede kalma yolunda dezavantajlı durumda bulunan Akhisarspor'un yanı sıra Menemenspor veya Adanaspor'dan biri daha ligden düşecek.

Ligde 1. ve 3. haftayı lider geçtikten sonra ilk sırada bir daha yer alamayan Adana Demirspor, bitime 2 hafta kala averajla liderlik koltuğuna oturdu. 17. haftadan beri birinci durumda bulunan GZT Giresunspor da 15 hafta sonra averajla ikinci sıraya geriledi.

Yılport Samsunspor da Beypiliç Boluspor galibiyetiyle bu 2 takımı takip etti.

Sezon sonunda 3 takımın olası puan eşitliğinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor, Yılport Samsunspor'u geride bırakarak Süper Lig'e yükselecek.

- İLK 3 SIRADAKİ TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

Lider Adana Demirspor, gelecek hafta Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk ettikten sonra deplasmanda Menemenspor'la karşılaşacak. Takipçisi GZT Giresunspor ise kendi evinde Akhisarspor ve deplasmandaki Tuzlaspor maçlarıyla ligi tamamlayacak.

Yılport Samsunspor, Ankaraspor'la Samsun'da karşılaştıktan sonra deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

- PLAY-OFF

Ligde ilk 3 takımı 4 puan geriden takip eden 4. durumdaki İstanbulspor, 57 puanlı Altay ve 54 puanlı Altınordu son 2 haftaya play-off barajında girdi. 52 puanlı Ankara Keçiörengücü ve 50 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor play-off için kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

- ANKARASPOR DA LİGE VEDA ETTİ

Eskişehirspor'un ardından Ankaraspor'un da veda ettiği ligden düşecek 3. takım için en dezavantajlı durumda 29 puanlı Akhisarspor yer alıyor. 34'er puana sahip Adanaspor ve Menemenspor'un 5 puan önünde bulunan Akhisarspor'un ligde kalabilmesi için kalan 2 maçını kazanıp Adanaspor veya Menemenspor'dan birinin 2 müsabakasını da kaybetmesi gerekiyor.

Olası puan eşitliklerinin hepsinde Akhisarspor rakiplerinin gerisinde kalacak.

Gelecek hafta GZT Giresunspor'a konuk olacak Akhisarspor, son hafta ise Bereket Sigorta Ümraniyespor'la Akhisar'da karşılaşacak.

Menemenspor, Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor, Adanaspor ise Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) ve Yılport Samsunspor maçlarıyla ligi tamamlayacak.