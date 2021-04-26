Trabzonspor'dan golcü atağı! Seria A'yı sallayan forvet Simy ile görüşmeler başladı...

Trabzonspor'dan golcü atağı! Bordo mavililer bu sezon başında kadroya kattığı hücum oyuncularından Djaniny hariç katkı alamadı. Yeni sezon için forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Seria A ekiplerinden Crotone forması giyen Simy ile görüşmelere başladı. Nijerya'da kariyerine başlayan Simy'nin bu sezon 19 golü var! Simeon Tochukwu Nwankwo, gelecek sezon Trabzonspor forması giyebilir.
TRABZONSPOR'DAN GOLCÜ ATAĞI! SERİA A'DA 19 GOL ATAN SİMY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelen Simy, Portekiz ekiplerinden Portimonense'de futbola başladı. Gil Vicente forması da giyen Simy, daha sonra İtalya ekiplerinden Crotone'ye transfer oldu. Burada sergilediği performansla dikkatleri çeken Simy, gol krallığında dördüncü sırada yer alıyor!
GOL KRALLIĞINDA RONALDO VE LUKAKU'NUN ARKASINDA!
Trabzonspor'un transferi için görüşmelere başladığı Simy, bu sezon Seria A'da 19 gol attı. 25 gol atan Ronaldo gol krallığında ilk sırada yer alıyor. Romelu Lukaku 21 golle ikinci sırada yer alırken, Muriel ve Simy 19 golle bu oyuncuları takip ediyor.
Bu sezon Trabzonspor'da istenilen puanlar alınamadı ve zirveden kalındı. Abdullah Avcı inişli çıkışlı bir dönem geçiren Trabzonspor 5 hafta aradan sonra galip geldi. Oyuncular hakkında değerlendirme yapan tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı bazı futbolcular için kararını verdi. Abdullah Avcı, Baker, Hosseini, Kamil Ahmet ve Arap takımlarının ilgi gösterdiği Djaniny için "Kadroda tutulmalı" dedi.
Trabzonspor dış transfer çalışmalarına ağırlık verse de iç transferde de yoğun şekilde çalışıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile yarışa başlamak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kafasındaki planı yönetime bir raporla sundu. Kiralık oynayan Lewis Baker ile sözleşmeleri bitecek olan Majid Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra Arap kulüplerinin gündemindeki Djaniny'nin takımda tutulmasını isteyen Avcı'nın bu oyuncular hakkında kısa bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.
DJANİNY'NİN DEĞERİ ARTACAKTIR
Baker hakkında, "Uyumlu ve çalışkan. Maliyet olarak zorlamayacaksa kalmasını isterim" yorumunu yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Hosseini'nin çalışma azmi iyi. Oynattığımızda verim alıyoruz. Kamil Ahmet de farklı bölgelerde oynuyor ve takımdaki en uyumlu oyunculardan biri. Şartlar uyarsa kalmalı. Djaniny ise kaliteli bir oyuncu. İsteyen takımlar olduğunu biliyorum. Şimdi göndermeyelim, değeri daha çok artacaktır" ifadelerini kullandı.
MARLON BELİRSİZ
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Afobe ile yola devam edilme düşüncesinin olmadığı, diğer kiralık oyuncu Marlon'un geleceğinin ise netlik kazanmadığı öğrenildi. Brezilya sol bekin maliyeti, transferlere bağlı olarak durumunun belli olacağı ifade edildi.
ARANAN KAN!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresi boyunca çalıştığı hocalar içinde en başarılı isim, mevcut teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Kendisinden önce görev yapan Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'ı geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı, 10 Kasım 2020'de geldiği bordo-mavili ekipte, ligde 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 57 puan toplayıp 2.04 puan ortalaması yakaladı.