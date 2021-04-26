Trabzonspor'dan golcü atağı! Seria A'yı sallayan forvet Simy ile görüşmeler başladı...

Trabzonspor dış transfer çalışmalarına ağırlık verse de iç transferde de yoğun şekilde çalışıyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro ile yarışa başlamak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kafasındaki planı yönetime bir raporla sundu. Kiralık oynayan Lewis Baker ile sözleşmeleri bitecek olan Majid Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra Arap kulüplerinin gündemindeki Djaniny'nin takımda tutulmasını isteyen Avcı'nın bu oyuncular hakkında kısa bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.