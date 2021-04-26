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Giriş Tarihi: 26.4.2021 21:38 Son Güncelleme: 26.4.2021 21:41

Ibrahimovic'e şok yaptırım! Yasadışı bahis...

AA
Ibrahimovic'e şok yaptırım! Yasadışı bahis...

, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle temsilcisi 'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.

Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.

Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı.

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Ibrahimovic'e şok yaptırım! Yasadışı bahis...
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