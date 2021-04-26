Yeni Malatyaspor A.Gücü’nü solladı

YENI MALATYASPOR, ligde kalmak için çıktığı kritik maçta Ankaragücü'nü evinde 2-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetlesıralamada 40 puana ulaşıp rakibini2 puan geride bıraktı. 55. dakikada Adem Büyük ve 77'de Tetteh'in gollerine Ankaragücü 90+3'te penaltıdan Paintsil ile karşılık verdi. Başkent ekibinde 61'de oyuna dahil olan Geraldo 66. dakikada kırmızı kart gördü. BÜYÜK KAPTAN Sezon başında G.Saray'dan transfer edilen Adem Büyük, 33 yaşında yıldızını parlatmayı sürdürüyor. 30 lig maçında 13 gol 2 asist kaydeden kaptan, Malatya'yı sırtlıyor.