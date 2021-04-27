Beyaz Aslan Pamuk'tan şampiyonluk yorumu! Fenerbahçe'yi seçti...

"HERKES DİĞERİNİ BEKLİYORDU, PAMUK'UN BİLDİĞİ OLDU"

"Aslanların dünyada çok az kalmış hayvanlardan olduğunu belirten Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, "Bizde de iki çift bir de genç olarak Pamuğumuz var. Pamuk'un tahmin yeteneği oldukça güçlü, onu keşfettik. Geçmişte Amerika başkanının kim olacağını bilmişti. O dönemde herkes Trump'ın kazanma ihtimalini daha yüksek görüyordu. Fakat Pamuk bilmişti."