Emre Belözoğlu Fatih Terim’in izinden gidiyor!

Şampiyonluk yarışındaki geri sayımı SABAH SPOR yazarları masaya yatırdı. Ortak görüş: Teknik adamların zamanı geldi!
LEVENT TÜZEMEN
Emre Belözoğlu şampiyonluk yarışını yerliler üzerinden götürmeye çalışıyor. Yerlilerin aidiyet duygusu yabancılardan daha yüksek.
GÜRCAN BİLGİÇ
Türk oyunculardan iskelet kuran ve klasik santrfordan vazgeçen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin oyun kalitesini yukarılara taşıdı.
SORU: Zirve yarışı içindeki teknikadamlardan hangisi daha formda? Sondüzlükte kim güler?
LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in öğrencisi. ÖğrendikleriniFenerbahçe'ye uyguluyor ve şampiyonlukyarışını yerli oyuncular üzerinden yönetmeyeçalışıyor. Son Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'de ilk 11'de 7 Türk oyuncu vardı. Çünkü yerlilerin aid-i yet duygusu yabancılardan daha yüksek oluyor.
Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. SergenYalçın istikrarlı kadrosunda golcülerini kaybetmeninsıkıntısını yaşıyor. Kayseri galibiyetiölçü değil ama Beşiktaş, eski oyununu oynamıyor.
Galatasaray, Göztepe maçıyla yakaladığı gençlik aşısını Antalya'da tekrar sahneye koydu.
Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu'nun oyuncu olarak şampiyonlukları var ama Fatih Terim'in final haftalarındaki performansı hep yüksek olur. Tecrübe, şampiyonluk birikimi açısından onu önde görüyorum.
FATİH DOĞAN: Sergen Yalçın elindeki kadro ve bütçe itibari ile tartışmasız en başarılı teknik direktör. Ancak son haftalara baktığımızda Emre Belözoğlu'nun motivasyonunun daha yüksek, ivmesinin daha iyi olduğunu görüyoruz. F.Bahçe kendi içinde Emre Belözoğlu ile Pereira'dan bu yana en başarılı başlangıca sahip. Ancak bu yarışta Fatih Terim'intecrübesini ve finalleri sonlandırma kabiliyetiniunutmamak gerekir. Sergen Yalçın'ın, camianın nabzını tutan bir teknik direktörden daha fazlası gibi duran tavrı da son dönemdeki durgunluğunu telafi edecek izler taşıyor.
BÜLENT TIMURLENK: İdeal 11'ini belirleyen ve maç kaybetmeyen Belözoğlu, iyi başladı. Ancak G.Antep ve Kasımpaşa maçlarının son20 dakikasında vites düşüren takım ve fazlaoyuncu değişiklikleri soru işareti. SergenYalçın, elinde kalan kadro ile yine maksimumualmaya çalışıyor. Seçim gölgesindekiG.Saray'da ise Terim'in kalan haftalaramatematiksel olarak takımı yarıştatutması başarıdır. İki ezeli rakibi zorludeplasmanlarda oynarken G.Saray, Konyamaçını kazanır G.Birliği maçında da gülerse7 günde 3 maçla bitecek sezon finalineyürekler dayanmaz.
ALİ GÜLTİKEN: Sezon başından beri Sergen Yalçın formunu hep korudu.
Fatih hocanın etkilendiği bazı bölümler oldu, Emre Belözoğlu ile beraber F.Bahçe'de hareketlenme yaşanıyor. Şu anda tümteknik adamlar takımlarınason maçlarabakınca etkileriniartırmış durumdalar.
Ama istikrar başarının en önemli göstergesidir.
Sergen hoca bir adım önde.
GÜRCAN BİLGİÇ: Emre Belözoğlu yeni bir sistem ve takım kurdu, üstelik kazanıyor.
Türk oyunculardan iskelet kurdu, klasik santrfordan vazgeçti, oyun kalitesini yukarılara taşıdı.
Sergen Yalçın sakatlıklarla boğuşuyor ama hakemlerle uğraşıyor.
Bu çaresizliğin belirtisi. En sakin olan Fatih Terim. Sorunlarınhangisini çözebileceğinin farkında. Takımıbir arada tutmaya çalışıyor ama şampiyonyapacak oyuncu performansı da yok artık.
KRAL'IN AL POSTERINI AS DUVARA
SORU: Burak YılmazLille'de harika işlere imza atıyor. 35 yaşında olan Burak kaçyıl daha forma giyer? Eğer gençolsaydı değeri ne kadar olurdu?
BÜLENT TİMURLENK: Neymar ve Mbappe'li PSG'ye kafa tutmak, Paris'te kazandıktan sonra en zorlu deplasman Lyon'da da galip gelmek ve bunun baş aktörü olmak, bunu bir de 35 yaşında yapmak bir futbolcuyu unutulmaz kılar. Eski bir gelenek ama 'Al posterini as duvara' dedirtir. Bir Fransız gazetecinin sezon ortasında dediği gibi "Burak League 1'in en hızlı forveti değil… Genç de değil! Ama golü koklayan kurt santrforu." Fransızlar bir Türkçe kelimeyi dağarcıklarına kattılar: Kral!
GÜRCAN BİLGİÇ: Bir futbolcunun 30 yaşından sonra geliştiğini ilk kez gördüm. Çin'e gittikten sonra sahada problem yaşadığı tüm pozisyonlarda farklı olmaya başladı. Karşı karşıya pozisyonlarda hep takılırdı, şimdi atıyor. Ofsaytların kralıydı, şimdi kurtuluyor. Bunların üstüne bir de frikikleri ekledi. Bir felsefe oluşturduğunu, örnek sporcuların yaşam tarzlarından dersler aldığını söylüyor. Tam bir abide olma yolunda.
FATİH DOĞAN: Burak Yılmaz'ı aradım, tebrik ettim. Lille'i adeta 'Türk Gücü' haline getirdiler. Burak, takımını şampiyonluğa götüren bu performansını Neymar, Mbappe gibi 830 milyon Euro değerindeki PSG'ye karşı yapıyor. Birçok Beşiktaşlı "Burak kalsaydı şu golcüsüzlüktemerhem olurdu" diye düşünüyor. Bu performansı görünce EURO 2020'de başarı hikâyesi yazacağımızın sinyallerini alıyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Burak, Türkiye'de de oynadığı tüm takımlarda sahaya yüreğini koyan bir oyuncuydu. 35 yaşındaki Burak'ın buperformansı göğsümüzü kabartıyor. Yaşı ile ortaya koyduğu başarılar, dilerim Türkiye'deki tüm Türk oyunculara "Futbolun yaşı yoktur" mesajını verir. Maç sonunda takımın Burak'a gösterdiği sevgi Lille'deki takım birlikteliğinin göstergesidir. Dilerim Burak, Lille ile bu sene şampiyon olur. Çünkü bunu hak ediyorlar.
ALİ GÜLTİKEN: Avrupa'nın en iyiliglerinden birinde takımınışampiyonluğa oynatırhale getirmek ve başroloyuncusu olmak büyükhikâye. İyi futbolcu olmakbaşka şey, yetenekliolmak başka. Ama güçlükaraktere sahip olmakbambaşka. Yeteneğinüzerine koyulan bu güçlükarakter farkı ortayaçıkardı.
KARA KARTAL RİZE'Yİ GEÇERSE...
SORU: Kalan maçlarda kim, nerede kaybeder? Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray nasıl sıralanır?
ALİ GÜLTİKEN: Şu andaki sıralamanın lig sonunda da aynı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra 5 maçı dakazanacak olmayabilir ama puan ve averaj avantajınıBeşiktaş kullanıp ipi göğüsleyecektir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Tahminlerin tutmadığı, dengelerin altüst olduğu, bir maçın diğerine uymadığı karşılaşmalar seyrediyoruz. Aboubakar gitti, Beşiktaş bocaladı. Altay sakatlandı, Fenerbahçe alarm veriyor. Galatasaray, Belhanda'nın açığını kapatamadı. Düğüm derbide çözülecek gibi. Puan kaybeden ilk takım, en önemli sınavı verecek;panik etrafta kol geziyor.
LEVENT TÜZEMEN: Bu hafta çok kritik. Alanya, F.Bahçe'ye, Rize de Beşiktaş'a çelme takabilecek güce sahip.
G.Saray evinde Konyaspor'la oynuyor. Fikstür rahatlığı G.Saray'a göz kırpıyor. Ancak F.Bahçe'nin de Emre Belözoğlu yönetiminde bir kadro ve oyun istikrarı yakaladığını söyleyebilirim. Ligin finali Galatasaray-Beşiktaş maçıyla olacaktır. Derbiden çıkacak sonuç, zirveyi ve ikinciliğibelirleyecektir. Eğer G.Saray, Beşiktaş'la oynayacağı finaldeşampiyonluğu kazanabilecek aşamaya gelirse bunu rahatlıklabaşarır. G.Saray finalleri kazanma refleksine sahip bir kulüp.
FATİH DOĞAN: Mayınlı maçlar belli! Beşiktaş'ın Rize deplasmanı, Hatay veG.Saray derbisi sıkıntılı… Beşiktaş adınaeşiğin G.Saray maçı olduğunu düşünüyorum. F.Bahçe için Alanya deplasmanı kritik eşiklerden. Sonrasında Erzurum, A.Gücü gibi düşme ateşi içindeki takımlarla iki kritik maç oynayacaklar. G.Saray için G.Birliği deplasmanı ve evindeki Beşiktaş maçı şampiyonluk fotoğrafını netleştirir. Son 2 haftaları daha kolay geçecektir. Tekgerçek var o da puan kaybedendeğil vazgeçen kaybediyor.
BÜLENT TIMURLENK: Eksiği çok Beşiktaş son haftalarda hücum performansı iyi olan Rize'de, F.Bahçe ise ligin en kuvvetli oyunlarından birini oynayan Alanya deplasmanında… Derbiyi bir kenara ayırırsak iki takım için de son viraj bu iki karşılaşma. Beşiktaş, Rize'den 3 puanladönerse derbiyi kaybetse bile kalan maçlarınıkazanıp şampiyon olur. Ancak puan kaybı yaşarsa ve F.Bahçe Alanya'da kazanırsa şampiyon G.Saray olmayacak ama şampiyonu G.Saray belirleyecek.
7 GÜNDE 9 PUANI ALAN KALIR!
SORU: Küme düşme hattı çok hareketli... Süper Lig'den düşen 4 takım sizce kim olur?
BÜLENT TİMURLENK: Çok teknik adam değiştiren Denizli ve Kayseri'yi bir kenara yazın… Erzurumspor Yılmaz Vural ile müthiş çıkış yakaladı. Takımların formgrafiğine ve ruh haline bakınca kadro kalitelerinerağmen Başakşehir ve Kasımpaşa yokuş aşağıkoşarken A.Gücü'nün ardından Erzurumda yokuşu tırmanıyor. Şampiyonluk yarışı gibi küme düşme hattında da 7 günde 9 puan hesabının olduğu 40-42. haftalarda ayakta kalan ligde kalır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hepsi bıçak sırtında maçlara çıkacak.
Birbirleri ile de oynayacaklar, şampiyonluğa gidenlerle de. Denizli ve bir maçı fazla olan Erzurumspor'un işleri artık zor. Gençlerbirliği ve Kayserispor isediğerlerine göre daha dikkatli olmakdurumunda. Şimdi potaya Başakşehir ve Kasımpaşa da girdi. Tam bir kördüğüm.
ALİ GÜLTİKEN: Bu haftaki G.Birliği ve Erzurum galibiyetleri aday sayısını artırdı. A.Gücürahatlamış gibi görünüyorduama yenidensıkıntıyaşamayabaşladı.
Kasımpaşa da aynı şekilde. Rize'ye kadar olan tüm takımlar tekrar bu mücadelenin içinde. Son haftaya kadar da devam eder.
Daha önceki yıllarda gördüğümüz kopmaları Denizli dışında görmeyeceğiz.
LEVENT TÜZEMEN: Denizli'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Kalan5 hafta kıran kırana yaşanacak. Düşme hattındaki takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar kümede kalacak takımı belirleyecek.
FATİH DOĞAN: Kayseri kendini ateşin ortasında bıraktı. Kayseri daha önceden 4 teknik adam ile teptiği fırsatları Yalçın Koşukavak ile geri alabilir. Rize'deBülent Uygun, A.Gücü'nde Hikmet Karaman veErzurum'da başkaldırı yapan Yılmaz Vural aşağıyıiyice karıştırdı. Düşme hattı 40 puan olarak hesaplanıyordu ama 42-43'ü zorlayacak. Ali Tandoğan ile Denizli bir reaksiyon gösterir mi? Zor! Ama 15-21 arasındaki 7 takım son haftaya kadar korkuyu iliklerine kadar hisseder.