Emre Belözoğlu Fatih Terim’in izinden gidiyor!

Emre Belözoğlu şampiyonluk yarışını yerliler üzerinden götürmeye çalışıyor. Yerlilerin aidiyet duygusu yabancılardan daha yüksek.Türk oyunculardan iskelet kuran ve klasik santrfordan vazgeçen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin oyun kalitesini yukarılara taşıdı.Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in öğrencisi.Son Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'de ilk 11'de 7 Türk oyuncu vardı. Çünkü yerlilerin aid-i yet duygusu yabancılardan daha yüksek oluyor.Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum.Kayseri galibiyetiölçü değil ama Beşiktaş, eski oyununu oynamıyor.Galatasaray, Göztepe maçıyla yakaladığı gençlik aşısını Antalya'da tekrar sahneye koydu.Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu'nun oyuncu olarak şampiyonlukları var ama Fatih Terim'in final haftalarındaki performansı hep yüksek olur. Tecrübe, şampiyonluk birikimi açısından onu önde görüyorum.Sergen Yalçın elindeki kadro ve bütçe itibari ile tartışmasız en başarılı teknik direktör. Ancak son haftalara baktığımızda Emre Belözoğlu'nun motivasyonunun daha yüksek, ivmesinin daha iyi olduğunu görüyoruz. F.Bahçe kendi içinde Emre Belözoğlu ile Pereira'dan bu yana en başarılı başlangıca sahip.Sergen Yalçın'ın, camianın nabzını tutan bir teknik direktörden daha fazlası gibi duran tavrı da son dönemdeki durgunluğunu telafi edecek izler taşıyor.İdeal 11'ini belirleyen ve maç kaybetmeyen Belözoğlu, iyi başladı.SergenYalçın, elinde kalan kadro ile yine maksimumualmaya çalışıyor.İki ezeli rakibi zorludeplasmanlarda oynarken G.Saray, Konyamaçını kazanır G.Birliği maçında da gülerse7 günde 3 maçla bitecek sezon finalineyürekler dayanmaz.Sezon başından beri Sergen Yalçın formunu hep korudu.Fatih hocanın etkilendiği bazı bölümler oldu, Emre Belözoğlu ile beraber F.Bahçe'de hareketlenme yaşanıyor.Ama istikrar başarının en önemli göstergesidir.Sergen hoca bir adım önde.Emre Belözoğlu yeni bir sistem ve takım kurdu, üstelik kazanıyor.Türk oyunculardan iskelet kurdu, klasik santrfordan vazgeçti, oyun kalitesini yukarılara taşıdı.Sergen Yalçın sakatlıklarla boğuşuyor ama hakemlerle uğraşıyor.Bu çaresizliğin belirtisi. En sakin olan Fatih Terim.Neymar ve Mbappe'li PSG'ye kafa tutmak, Paris'te kazandıktan sonra en zorlu deplasman Lyon'da da galip gelmek ve bunun baş aktörü olmak, bunu bir de 35 yaşında yapmak bir futbolcuyu unutulmaz kılar. Eski bir gelenek amadedirtir. Bir Fransız gazetecinin sezon ortasında dediği gibi "Burak League 1'in en hızlı forveti değil… Genç de değil! Ama golü koklayan kurt santrforu."Bir futbolcunun 30 yaşından sonra geliştiğini ilk kez gördüm. Çin'e gittikten sonra sahada problem yaşadığı tüm pozisyonlarda farklı olmaya başladı. Karşı karşıya pozisyonlarda hep takılırdı, şimdi atıyor. Ofsaytların kralıydı, şimdi kurtuluyor. Bunların üstüne bir de frikikleri ekledi. Bir felsefe oluşturduğunu, örnek sporcuların yaşam tarzlarından dersler aldığını söylüyor.Burak Yılmaz'ı aradım, tebrik ettim. Lille'i adetahaline getirdiler. Burak, takımını şampiyonluğa götüren bu performansını Neymar, Mbappe gibi 830 milyon Euro değerindeki PSG'ye karşı yapıyor. Birçok Beşiktaşlıdiye düşünüyor. Bu performansı görünce EURO 2020'de başarı hikâyesi yazacağımızın sinyallerini alıyorum.Burak, Türkiye'de de oynadığı tüm takımlarda sahaya yüreğini koyan bir oyuncuydu.Yaşı ile ortaya koyduğu başarılar, dilerim Türkiye'deki tüm Türk oyuncularamesajını verir. Maç sonunda takımın Burak'a gösterdiği sevgi Lille'deki takım birlikteliğinin göstergesidir. Dilerim Burak, Lille ile bu sene şampiyon olur. Çünkü bunu hak ediyorlar.İyi futbolcu olmakbaşka şey, yetenekliolmak başka. Ama güçlükaraktere sahip olmakbambaşka. Yeteneğinüzerine koyulan bu güçlükarakter farkı ortayaçıkardı.Şu andaki sıralamanın lig sonunda da aynı olacağını düşünüyorum.Tahminlerin tutmadığı, dengelerin altüst olduğu, bir maçın diğerine uymadığı karşılaşmalar seyrediyoruz. Aboubakar gitti, Beşiktaş bocaladı. Altay sakatlandı, Fenerbahçe alarm veriyor. Galatasaray, Belhanda'nın açığını kapatamadı.Bu hafta çok kritik. Alanya, F.Bahçe'ye, Rize de Beşiktaş'a çelme takabilecek güce sahip.G.Saray evinde Konyaspor'la oynuyor. Fikstür rahatlığı G.Saray'a göz kırpıyor. Ancak F.Bahçe'nin de Emre Belözoğlu yönetiminde bir kadro ve oyun istikrarı yakaladığını söyleyebilirim.Eğer G.Saray, Beşiktaş'la oynayacağı finaldeşampiyonluğu kazanabilecek aşamaya gelirse bunu rahatlıklabaşarır. G.Saray finalleri kazanma refleksine sahip bir kulüp.Mayınlı maçlar belli! Beşiktaş'ınF.Bahçe için Alanya deplasmanı kritik eşiklerden. Sonrasında Erzurum, A.Gücü gibi düşme ateşi içindeki takımlarla iki kritik maç oynayacaklar. G.Saray için G.Birliği deplasmanı ve evindeki Beşiktaş maçı şampiyonluk fotoğrafını netleştirir. Son 2 haftaları daha kolay geçecektir.Eksiği çok Beşiktaş son haftalarda hücum performansı iyi olan Rize'de, F.Bahçe ise ligin en kuvvetli oyunlarından birini oynayan Alanya deplasmanında… Derbiyi bir kenara ayırırsak iki takım için de son viraj bu iki karşılaşma.Ancak puan kaybı yaşarsa ve F.Bahçe Alanya'da kazanırsa şampiyon G.Saray olmayacak ama şampiyonu G.Saray belirleyecek.Çok teknik adam değiştiren Denizli ve Kayseri'yi bir kenara yazın… Erzurumspor Yılmaz Vural ile müthiş çıkış yakaladı.. Şampiyonluk yarışı gibi küme düşme hattında da 7 günde 9 puan hesabının olduğu 40-42. haftalarda ayakta kalan ligde kalır.Hepsi bıçak sırtında maçlara çıkacak.Birbirleri ile de oynayacaklar, şampiyonluğa gidenlerle de. Denizli ve bir maçı fazla olan Erzurumspor'un işleri artık zor.Şimdi potaya Başakşehir ve Kasımpaşa da girdi. Tam bir kördüğüm.Bu haftaki G.Birliği ve Erzurum galibiyetleri aday sayısını artırdı.Kasımpaşa da aynı şekilde. Rize'ye kadar olan tüm takımlar tekrar bu mücadelenin içinde. Son haftaya kadar da devam eder.Daha önceki yıllarda gördüğümüz kopmaları Denizli dışında görmeyeceğiz.Denizli'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum.Düşme hattındaki takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar kümede kalacak takımı belirleyecek.Kayseri kendini ateşin ortasında bıraktı. Kayseri daha önceden 4 teknik adam ile teptiği fırsatları Yalçın Koşukavak ile geri alabilir.Düşme hattı 40 puan olarak hesaplanıyordu ama 42-43'ü zorlayacak. Ali Tandoğan ile Denizli bir reaksiyon gösterir mi? Zor! Ama 15-21 arasındaki 7 takım son haftaya kadar korkuyu iliklerine kadar hisseder.