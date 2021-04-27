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Giriş Tarihi: 27.4.2021 09:13 Son Güncelleme: 27.4.2021 09:47

'de farkı! 'u geride bıraktı

TANER KARAMAN
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

'de başkan 'un "Tecrübesi yok, zekası var" dediği farkını hissettirdi. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşma, ileriye doğru pas, şut gibi pek çok değerde dönemine göre artış gösterdi. İşte dikkat çeken o rakamlar...

'nin başında çıktığı 5 maçta yenilmeyen ve 4 galibiyet alan , oynattığı futbolla alkış topluyor. 40 yaşındaki genç teknik adam, selefi dönemini geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

Belözoğlu; daha fazla şut atan, ceza sahasında daha fazla topla buluşan, ceza alanına daha fazla pas gönderen F.Bahçe hem akan oyunda orta başarı yüzdesini geliştirdi hem de ileriye dönük paslarının sayısını büyük ölçüde artırdı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

ÜÇÜNCÜ BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ

'nin en büyük fark gösterdiği istatistik, ceza sahasına gönderdiği pas ve üçüncü bölgede yaptığı pasların sayısı oldu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

Matchstudy verilerine göre; Bulut döneminde maç başına 13.4 kez rakip ceza sahasına pas denenirken, bu rakam Belözoğlu ile 22'ye çıktı. Gelişim yüzde 64.1 olarak tabelaya yansıdı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

Bulut ile maç başına 98.7 kez üçüncü bölgede pas yapılırken, Belözoğlu ile bu değer yüzde 46,5 artıp, 144.6'ya çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

ŞUTLARIN SAYISI YUKARI ÇIKTI

dönemine göre rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşan ve şut atıp, daha fazla ileriye pas gönderen sarı-lacivertliler, akan oyunda orta başarını da yüzde 10 geliştirdi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

Kanarya şut karnesini 13.7'den 16.8'e çıkararak yüzde 22.8'lik gelişim sağlarken, rakip ceza alanında topla buluşma değerini ise 21'den 28'e yükselterek yüzde 33.3'lük artış sağladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

FENNER VALENCİA!

Ekvadorlu golcü F.Bahçe'de zirve dönemini yaşıyor. 'un teknik direktör olarak görev yaptığı 30 maçta 5 gol kaydeden Valencia, 'nun görevde olduğu 5 maçta 4 gol kaydederek kendini aştı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

Valencia, oynadığı bölgeden hayli memnun olduğunu belirterek "Takım çok daha önde oynadığı için benim işim kolaylaşıyor. Rakibi daha zor durumlarda bırakabiliyoruz.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı

Böyle oynamaya devam edersek kalan tüm maçlarımızı kazanabiliriz. Şampiyonluk için sonuna kadar zorlayacağız" diye konuştu.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Erol Bulut'u geride bıraktı
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