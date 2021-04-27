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Giriş Tarihi: 27.4.2021 11:23 Son Güncelleme: 27.4.2021 11:42

'de sevinci! Cezalı ve sakat isimler de kadroda yer aldı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci! Cezalı ve sakat isimler de kadroda yer aldı

'de çok kritik maçların oynanacağı haftalara girerken zirve yarışı da kızışmış durumda. Lider Beşiktaş'ı 3 puanla takip eden bu hafta zorlu Alanyaspor deplasmanına gidiyor. ile çıkış yakalayan Fenerbahçe'de sakatlıktan çıkan açıklanan kamp kadrosunda yer aldı.

Emre Belözoğlu ile 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de bu sene hedef şampiyonluk. Lider Beşiktaş ile puan farkını 3'e indiren Sarı lacivertliler perşembe günü zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkıyor.

MESUT ÖZİL VE OSAYİ KADRODA!

Fenerbahçe'nin Alanyasor kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Nazım Sangare de yer aldı. Nazım Sangare, Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve dün yapılan açıklama sonrası sezonu kapattığı ifade edilmişti. Diğer yandna son maç öncesi sakatlanan Osayi Samuel de kafilede yer buldu. Sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci de takımını yalnız bırakmayacak.

LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu şampiyonluk yarışını yerliler üzerinden götürmeye çalışıyor. Yerlilerin aidiyet duygusu yabancılardan daha yüksek.

GÜRCAN BİLGİÇ: Türk oyunculardan iskelet kuran ve klasik santrfordan vazgeçen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin oyun kalitesini yukarılara taşıdı.

LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in öğrencisi. Öğrendiklerini Fenerbahçe'ye uyguluyor ve şampiyonluk yarışını yerli oyuncular üzerinden yönetmeye çalışıyor. Son Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'de ilk 11'de 7 Türk oyuncu vardı. Çünkü yerlilerin aid-i yet duygusu yabancılardan daha yüksek oluyor.

LEVENT TÜZEMEN: Bu hafta çok kritik. Alanya, F.Bahçe'ye, Rize de Beşiktaş'a çelme takabilecek güce sahip. G.Saray evinde Konyaspor'la oynuyor. Fikstür rahatlığı G.Saray'a göz kırpıyor. Ancak F.Bahçe'nin de Emre Belözoğlu yönetiminde bir kadro ve oyun istikrarı yakaladığını söyleyebilirim.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci! Cezalı ve sakat isimler de kadroda yer aldı
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