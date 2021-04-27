Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci! Cezalı ve sakat isimler de kadroda yer aldı

LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in öğrencisi. Öğrendiklerini Fenerbahçe'ye uyguluyor ve şampiyonluk yarışını yerli oyuncular üzerinden yönetmeye çalışıyor. Son Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'de ilk 11'de 7 Türk oyuncu vardı. Çünkü yerlilerin aid-i yet duygusu yabancılardan daha yüksek oluyor.

LEVENT TÜZEMEN: Bu hafta çok kritik. Alanya, F.Bahçe'ye, Rize de Beşiktaş'a çelme takabilecek güce sahip. G.Saray evinde Konyaspor'la oynuyor. Fikstür rahatlığı G.Saray'a göz kırpıyor. Ancak F.Bahçe'nin de Emre Belözoğlu yönetiminde bir kadro ve oyun istikrarı yakaladığını söyleyebilirim.