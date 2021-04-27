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Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:13 Son Güncelleme: 27.4.2021 15:29

Kaleci oyunu durdurdu orucunu açtı! O anlar Premier Lig'e damga vurdu...

SABAH.COM.TR SPOR
Kaleci oyunu durdurdu Wesley Fofana orucunu açtı! O anlar Premier Lig'e damga vurdu...

'de milli futbolcumuz ile aynı takımda forma giyen , son iki maçtır orucunu yeşil sahada açıyor. Dün akşam oynanan karşılaşmada karşısında üstün bir oyunla galip gelen , aldığı üç puanla puanını 62 yaptı ve ikinci Manchester United ile puan farkını beşe indirdi. Wesley Fofana'nın orucunu açtığı anlar maça damga vurdu.

Yeşil sahalarda güzel gollerden başarılı asistlerden şık kurtarışlardan farklı olarak samimi ve sıcak bir an yaşandı. Leicester City ile Crystal Palace arasında oynanan Premier Lig karşılaşmasında deplasman takımının İspanyol kalecisi Vicente Guaita, oyunu durdurarak rakip takımdan Fofana'nın orucunu açmasını bekledi.

RAKİP TAKIM KALECİSİ OYUNU DURDURDU FOFANA ORUCUNU AÇTI

Dün akşam Leicester City ile Crystal Palace arasında oynanan maçta kaleci Vicente Guaita 34. dakikasında Leiecester City stoperi Wesley Fofana'nın orucunu açması için oyunu durdurdu. Fofana, yedek kulübesine geldi suyunu içip orucunu açıp maça devam etti. Fofana geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oruç tutmanın kendisini mutlu ettiğini, daha güçlü hissettiğini ifade etmişti.

Wesley Fofana, Fransa'nın Marsilya şehrinde doğdu. 2000 doğumlu Fofana, Fildişi Sahili uyruklu. Fofana, Fransa U-21 milli takımında da forma giyiyor. Oruç tutmanın kendisine güç verdiğini ifade eden başarılı stoper geçen sezon 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Saint-Etienne'den Leicester City'ye transfer olmuştu. ey

FOFANA'DAN MAÇ SONU ORUÇ TEŞEKKÜRÜ!

Takımı Leicester City'nin 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Önce galibiyet için takım arkadaşlarını kutlayan Fofana daha sonra 'Bu gece oyunun durmasına ve orucumu açmama izin verdikleri için tüm sahadakilere teşekkür ederim. Futbolu harika yapan şey de bu.' notunu düştü. ey

LEİCESTER TARAFTARLARI DESTEK VERDİ!

Leicester City taraftarları a oyuncularına destek verdi. İşte yorumlardan bazıları...

'Çok ilham vericisin kardeşim, seni seviyorum. Böylesine parlak bir örnek olduğun için teşekkürler.'

'Oruçluyken futbol oynamak çok zor, inancına bağlı olduğun için sana büyük saygı duyuyorum.'

FOFANA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ RODGERS'TAN ORUÇ AÇIKLAMASI

'İnançlarına bağlı birçok oyuncuyla çalıştım ve çoğu oyuncum için şunu söylemeliyim, bu onlara güç veriyor. Fofana, Ramazan'da sürekli oynamak istiyor. Antrenman yapmak için inanılmaz bir güç buluyor.'

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Kaleci oyunu durdurdu Wesley Fofana orucunu açtı! O anlar Premier Lig'e damga vurdu...
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