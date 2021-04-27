Nagelsmann rekor bedelle B.Münih’e

Bayern Münih, teknik direktör Hansi Filck'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının kesinleşmesinin ardından yeni hoca arayışlarına hız verdi. Bavyera ekibi, gençyaşta Leipzig'in başında büyük başarılaraimza atan Julian Nagelsmann'la anlaştı. Ancak Leipzig, hocasını bırakmak için 30 milyon Euro civarında bir fesih tazminatı talep ediyor. Eğer bu istek gerçekleşirse, 33 yaşındaki Nagelsmann en fazla bonservis bedeli ödenmiş hoca olarak transfer rekoru kıracak. Daha önce İngiliz ekibi Chelsea, Andre Villas-Boas içinPorto'ya 15 milyon Euro ödemişti.