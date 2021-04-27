Nagelsmann rekor bedelle B.Münih’e

Münih, teknik direktör Hansi Filck'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının kesinleşmesinin ardından yeni hoca arayışlarına hız verdi.Ancak Leipzig, hocasını bırakmak için 30 milyon Euro civarında bir fesih tazminatı talep ediyor. Eğer bu istek gerçekleşirse, 33 yaşındaki Nagelsmann en fazla bonservis bedeli ödenmiş hoca olarak transfer rekoru kıracak. Daha önce İngiliz ekibi