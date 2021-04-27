Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Real Madrid - Chelsea

29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finaline doğru heyecan giderek artıyor. Çeyrek final turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Chelsea, Manchester City ve PSG finale adını yazdırmak istiyor. Yarı final turunun ilk maçında ise İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Chelsea Alfredo di Stefano Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Bu müsabakanın rövanşı ise 5 Mayıs'ta oynanacak ve turu geçen taraf finalist olacak.