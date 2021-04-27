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Giriş Tarihi: 27.4.2021 21:59 Son Güncelleme: 27.4.2021 22:12

'nde yarı final heyecanı! -

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Real Madrid - Chelsea

Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan 'nde yarı final turu - karşılaşmasıyla başladı. Rakiplerini eleyerek son 4'e kalan iki dev, 29 Mayıs'ta 'da oynanacak müthiş finale kalmak için avantaj arıyor. Saat 22.00'de başlayan ve Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan müsabakayı deneyimli hakem Danny Makkelie yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finaline doğru heyecan giderek artıyor. Çeyrek final turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Chelsea, Manchester City ve PSG finale adını yazdırmak istiyor. Yarı final turunun ilk maçında ise İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Chelsea Alfredo di Stefano Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Bu müsabakanın rövanşı ise 5 Mayıs'ta oynanacak ve turu geçen taraf finalist olacak.

Real Madrid ile Chelsea arasındaki dev mücadele saat 22.00'de başladı ve beIN Sports HABER ve beIN Sports HD 4'ten canlı yayınlanıyor. Danny Makkelie'nin düdük çaldığı maçın canlı takibini Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Kritik sınav öncesinde Real Madrid'de önemli isimler forma giyemeyecek. İspanyol devinde Mendy, Sergio Ramos ve Vazquez sakatlıkları sebebiyle, Federico Valverde ise koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması dolayısıyla forma giyemiyor. Londra devi Chelsea'de ise tek eksik Kovacic.

İLK 11'LER...

REAL MADRİD: COURTOİS, CARVAJAL, MİLİTAO, VARANE, NACHO, MARCELO, CASEMİRO, KROOS, MODRİC, VİNİCİUS, BENZEMA

CHELSEA: MENDY, CHRİSTENSEN, SİLVA, RUDİGER, CHİLWELL, KANTE, JORGİNHO, AZPİLİCUETA, PULİSİC, WERNER, MOUNT&NBSP;

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CANLI SKOR | REAL MADRİD 0-0 CHELSEA

MAÇTAN DAKİKALAR...

10' Chelsea gole çok yaklaştı. Timo Werner'in kale ağzında çektiği şutu, Courtois güçlükle çıkardı.

DEV FİNAL İSTANBUL'DA!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid çeyrek finalde Liverpool'u elerken, Chelsea ise Portekiz temsilcisi Porto'yu saf dışı bıraktı ve yarı finale çıktı. Devler Ligi'nin finali 29 Mayıs İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Real Madrid - Chelsea
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