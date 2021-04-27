Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den flaş gönderme! "Herkes üstümüze geliyor..."

Süper Lig'de son haftalara girilmişken şampiyonluk yarışı 3 takımın çekişmesiyle devam ediyor. Ligde üst üste Ankaragücü ve Sivasspor maçlarından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ritim kaybetmişti. Son haftada ise Kayserispor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, iyi oyun ve 3 puanla yeninde zirveye konsantre oldu.
Bu sonuçlarla puanını 75'e yükselten Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 3'e, Galatasaray ile olan puan farkını ise 6'ya çıkardı. Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sergen Yalçın ve öğrencileri, önemli oyuncularından eksik bir şekilde mücadele verecek.
"HERKES KARŞIMIZDA"
Maç öncesinde takım kafilesiyle birlikte Rize'ye giden Başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor kameralarına flaş bir açıklamada bulundu. Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nde yer aldığı kafileyi az sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.
Taraftarların isteğini kırmayarak onların yanına giden Çebi'ye, taraftarlar çiçek verdi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin, "Taraftarların isteğini kırmıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Çebi, "Baksana bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. Rize karşımızda, Hatay karşımızda. Herkes ayağa kalktı ve üstümüze geliyorlar. Ama biz yine de şampiyon olacağız." dedi.
Beşiktaş kafilesinde, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Gökhan Töre yer aldı.
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.