Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den flaş gönderme! "Herkes üstümüze geliyor..."

Bu sonuçlarla puanını 75'e yükselten Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 3'e, Galatasaray ile olan puan farkını ise 6'ya çıkardı. Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sergen Yalçın ve öğrencileri, önemli oyuncularından eksik bir şekilde mücadele verecek.