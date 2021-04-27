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Giriş Tarihi: 27.4.2021 11:41 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:03

: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

haberi... Üst üste 9 kez şampiyon olduktan sonra bu sezon tahtını Inter'e kaybetmeye hazırlanan 'ta taşlar yerinden oynuyor. Efsane ismin oğlu, kendisi ve babasına gelen ölüm tehditlerini ifşa etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Serie A'da bu sezon sergilediği kötü performansla şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 'ta ortalık adeta yangın yeri...

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

İtalyan basını, ve sezon başında göreve gelen 'yu hedef tahtasının ilk sırasına koydu.

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

RONALDO GİDECEK, PIRLO KOVULACAK

Üst üste 9 kez şampiyon olan 'un kaçan şampiyonluğun yanı sıra bu sezon ilk 4 dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimali de bulunuyor.

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

Haberlere göre böyle bir durumda takımdan ayrılacak. Ayrıca yönetim de 'nun görevine son verecek.

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

PIRLO'NUN OĞLUNA ÖLÜM TEHDİTLERİ

'un 9 sezon sonra şampiyon olamayacak olması taraftarları çileden çıkardı ancak son yapılan davranış bardağı taşırdı.

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

Teknik direktör 'nun 17 yaşındaki oğlu Niccolo, sosyal medya hesabından taciz ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

Niccolo kendi hesabından yaptığı açıklamada "Ben insanları yargılayan biri değilim, bunu yapmaktan hoşlanmıyorum. Herkesin istediğini söyleme hakkı vardır.

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

Birisinin konuşma özgürlüğümü elimden almasını asla istemem. Anne ve babam bana düşünmeyi ve her şeyden önce başkalarının düşüncelerini dinlemeyi öğretti.

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

"BABANLA BİRLİKTE ÖLMELİSİN"

Ama her şeyin bir sınırı olduğuna ve bu sınırın bir süredir aşıldığına inanıyorum. 17 yaşındayım ve her gün bu türden mesajlar alıyorum.

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

Burada size sonuncusunu gösteriyorum, biraz önce aldığım. Özel bir şey yaptığım için değil sadece bir koçun oğlu olduğum için." (Ekran görüntüsünde bir hesaptan "Babanla birlikte ölmelisin" şeklinde mesaj yazıyor.)

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

70 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medya güzel ama aynı zamanda korkunç bir platform. Sizden bir saniyeliğine kendinizi benim yerime koymanızı ve kendinize nasıl hissedeceğinizi sormanızı rica ediyorum. Her gün tehdit almanın nasıl bir şey olduğunu bilmek isterim."

Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

'nun 4 çocuğundan biri olan Niccolo ailesiyle birlikte Torino'da yaşıyor. Amatör bir futbolcu olan Nicolo'nun Instagram hesabında 70 bin fazla takipçisi bulunuyor.

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