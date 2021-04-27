Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

Serie A'da bu sezon sergilediği kötü performansla şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Juventus'ta ortalık adeta yangın yeri...
İtalyan basını, Cristiano Ronaldo ve sezon başında göreve gelen Andrea Pirlo'yu hedef tahtasının ilk sırasına koydu.
RONALDO GİDECEK, PIRLO KOVULACAK
Üst üste 9 kez şampiyon olan Juventus'un kaçan şampiyonluğun yanı sıra bu sezon ilk 4 dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimali de bulunuyor.
Haberlere göre böyle bir durumda Cristiano Ronaldo takımdan ayrılacak. Ayrıca yönetim de Andrea Pirlo'nun görevine son verecek.
PIRLO'NUN OĞLUNA ÖLÜM TEHDİTLERİ
Juventus'un 9 sezon sonra şampiyon olamayacak olması taraftarları çileden çıkardı ancak son yapılan davranış bardağı taşırdı.
Teknik direktör Andrea Pirlo'nun 17 yaşındaki oğlu Niccolo, sosyal medya hesabından taciz ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
Niccolo kendi hesabından yaptığı açıklamada "Ben insanları yargılayan biri değilim, bunu yapmaktan hoşlanmıyorum. Herkesin istediğini söyleme hakkı vardır.
Birisinin konuşma özgürlüğümü elimden almasını asla istemem. Anne ve babam bana düşünmeyi ve her şeyden önce başkalarının düşüncelerini dinlemeyi öğretti.
"BABANLA BİRLİKTE ÖLMELİSİN"
Ama her şeyin bir sınırı olduğuna ve bu sınırın bir süredir aşıldığına inanıyorum. 17 yaşındayım ve her gün bu türden mesajlar alıyorum.
Burada size sonuncusunu gösteriyorum, biraz önce aldığım. Özel bir şey yaptığım için değil sadece bir koçun oğlu olduğum için." (Ekran görüntüsünde bir hesaptan "Babanla birlikte ölmelisin" şeklinde mesaj yazıyor.)
70 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR
Sosyal medya güzel ama aynı zamanda korkunç bir platform. Sizden bir saniyeliğine kendinizi benim yerime koymanızı ve kendinize nasıl hissedeceğinizi sormanızı rica ediyorum. Her gün tehdit almanın nasıl bir şey olduğunu bilmek isterim."
Andrea Pirlo'nun 4 çocuğundan biri olan Niccolo ailesiyle birlikte Torino'da yaşıyor. Amatör bir futbolcu olan Nicolo'nun Instagram hesabında 70 bin fazla takipçisi bulunuyor.