Son dakika: Aldığı ölüm tehditlerini ifşa etti! Dünya bunu konuşuyor

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Sosyal medya güzel ama aynı zamanda korkunç bir platform. Sizden bir saniyeliğine kendinizi benim yerime koymanızı ve kendinize nasıl hissedeceğinizi sormanızı rica ediyorum. Her gün tehdit almanın nasıl bir şey olduğunu bilmek isterim."