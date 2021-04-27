Son dakika: Burak Yılmaz için flaş yorum! “Fransızlar yeni bir Türkçe kelime öğrendiler…“

Son dönemde Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluğa koşuyor. Lyon maçında geriden gelerek alınan galibiyetin mimarı olan Burak, Fransa'da manşetleri süsledi.
Sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle toplamda 24 maça çıktı ve 14 gol kaydetti. 35 yaşında olmasına rağmen milli takımın golcülüğünü de sırtlayan Burak Yılmaz, Lyon maçında yaptıklarıyla Fransa'nın en çok konuşulan ismi oldu.
Ligue 1'de 4 takımın şampiyonluk için verdiği müthiş mücadelede, zirveyi yakından ilgilendiren Lyon - Lille maçında 2-0 geriye düşen Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle geri dönüşü gerçekleştirdi ve ligde zirveye oturdu.
Bu sonuçla Lille puanını 73'e yükselterek ligin bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdürürken, Lyon ise 67 puanda kalarak şampiyonluğu mucizelere bıraktı.
SABAH SPOR Müdürü Murat Özbostan, "Burak Yılmaz Lille'de harika işlere imza atıyor. 35 yaşında olan Burak kaç yıl daha forma giyer? Eğer genç olsaydı değeri ne kadar olurdu?" sorusuyla deneyimli spor yazarlarından Burak Yılmaz için görüş istedi.
İşte SABAH SPOR yazarlarının Burak Yılmaz için yaptığı yorumlar…
"KRAL'IN AL POSTERİNİ AS DUVARA"
BÜLENT TİMURLENK: Neymar ve Mbappe'li PSG'ye kafa tutmak, Paris'te kazandıktan sonra en zorlu deplasman Lyon'da da galip gelmek ve bunun baş aktörü olmak, bunu bir de 35 yaşında yapmak bir futbolcuyu unutulmaz kılar. Eski bir gelenek ama 'Al posterini as duvara' dedirtir. Bir Fransız gazetecinin sezon ortasında dediği gibi "Burak League 1'in en hızlı forveti değil… Genç de değil! Ama golü koklayan kurt santrforu." Fransızlar bir Türkçe kelimeyi dağarcıklarına kattılar: Kral!
"TAM BİR ABİDE OLMA YOLUNDA"
GÜRCAN BİLGİÇ: Bir futbolcunun 30 yaşından sonra geliştiğini ilk kez gördüm. Çin'e gittikten sonra sahada problem yaşadığı tüm pozisyonlarda farklı olmaya başladı. Karşı karşıya pozisyonlarda hep takılırdı, şimdi atıyor. Ofsaytların kralıydı, şimdi kurtuluyor. Bunların üstüne bir de frikikleri ekledi. Bir felsefe oluşturduğunu, örnek sporcuların yaşam tarzlarından dersler aldığını söylüyor. Tam bir abide olma yolunda.
"NEYMAR, MBAPPE GİBİ 830 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ PSG'YE KARŞI"
FATİH DOĞAN: Burak Yılmaz'ı aradım, tebrik ettim. Lille'i adeta 'Türk Gücü' haline getirdiler. Burak, takımını şampiyonluğa götüren bu performansını Neymar, Mbappe gibi 830 milyon Euro değerindeki PSG'ye karşı yapıyor. Birçok Beşiktaşlı "Burak kalsaydı şu golcüsüzlükte merhem olurdu" diye düşünüyor. Bu performansı görünce EURO 2020'de başarı hikâyesi yazacağımızın sinyallerini alıyorum.
"LİLLE BU SENE ŞAMPİYON OLUR"
LEVENT TÜZEMEN: Burak, Türkiye'de de oynadığı tüm takımlarda sahaya yüreğini koyan bir oyuncuydu. 35 yaşındaki Burak'ın bu performansı göğsümüzü kabartıyor. Yaşı ile ortaya koyduğu başarılar, dilerim Türkiye'deki tüm Türk oyunculara "Futbolun yaşı yoktur" mesajını verir. Maç sonunda takımın Burak'a gösterdiği sevgi Lille'deki takım birlikteliğinin göstergesidir. Dilerim Burak, Lille ile bu sene şampiyon olur. Çünkü bunu hak ediyorlar.
"GÜÇLÜ KARAKTERE SAHİP OLMAK BAŞKA"
ALİ GÜLTİKEN: Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde takımını şampiyonluğa oynatır hale getirmek ve başrol oyuncusu olmak büyük hikâye. İyi futbolcu olmak başka şey, yetenekli olmak başka. Ama güçlü karaktere sahip olmak bambaşka. Yeteneğin üzerine koyulan bu güçlü karakter farkı ortaya çıkardı.