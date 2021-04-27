Son dakika: Burak Yılmaz için flaş yorum! “Fransızlar yeni bir Türkçe kelime öğrendiler…“

"KRAL'IN AL POSTERİNİ AS DUVARA"

BÜLENT TİMURLENK: Neymar ve Mbappe'li PSG'ye kafa tutmak, Paris'te kazandıktan sonra en zorlu deplasman Lyon'da da galip gelmek ve bunun baş aktörü olmak, bunu bir de 35 yaşında yapmak bir futbolcuyu unutulmaz kılar. Eski bir gelenek ama 'Al posterini as duvara' dedirtir. Bir Fransız gazetecinin sezon ortasında dediği gibi "Burak League 1'in en hızlı forveti değil… Genç de değil! Ama golü koklayan kurt santrforu." Fransızlar bir Türkçe kelimeyi dağarcıklarına kattılar: Kral!