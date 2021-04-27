Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai için Avrupa devleri sıraya girdi! 2.5 milyon €'ya geldi! Tam 8 katına...

Kasımpaşa maçında yaptığı iki kritik hata ile skorun 3-2'ye gelmesine neden olan Harun Tekin'e, Emre Belözoğlu sahip çıktı. Karşılaşma sonrası oyuncusuyla konuşan ve maç içinde yaptığı hatalardan etkilenmemesini isteyen genç çalıştırıcı, "Futbolda böyle şanssız günler olur. Biz senin geçmişine ve kariyerine sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman yanındayız" diyerek moral verdi.