Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai için Avrupa devleri sıraya girdi! 2.5 milyon €'ya geldi! Tam 8 katına...

Son dakika... Fenerbahçe'de yıllardır aranan stoper devre arasında bulundu! Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen Attila Szalai transferi Fenerbahçe taraftarını mutlu etti. Bu sezon ilk golünü Konya'da atan Szalai, sarı lacivertliler için çok kritik olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında da golünü atmayı başardı. Szalai son olarak Kasımpaşa maçında fileleri havalandırdı. Son dakika bilgisine göre Macar stoper için teklifler de peş peşe gelmeye devam ediyor.
Devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan alınan Attila Szalai, Fenerbahçe'nin yaptığı en başarılı transferlerden biri oldu. Geldiği ilk günden bu yana müthiş bir performans sergileyen Macar stoper her maç parlıyor, sürekli değerine değer katıyor.
4.5 ay önce sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Szalai birçok önemli kulübün transfer listesine girdi. F.Bahçe yönetimi, 22 yaşındaki stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.
SÜREKLİ KULÜPTEN BİLGİ ALINIYOR
Şu ana kadar Attila Szalai için resmi bir teklif gelmese de menajerler ve scoutlar sürekli Szalai ile ilgili kulüpten bilgi alıyor. Sezon sonunda en az 2-3 kulüpten teklif bekleniyor.
Alınan bilgilere göre Sevilla, Leicester City ve Roma şu anda genç yıldızın en ciddi talipleri. Fenerbahçe yönetimin, Szalai'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği belirtiliyor.
EURO 2020 BÜYÜK FIRSAT
Fenerbahçe yönetimi, gösterdiği çıkışla transferin gözdesi haline gelen Attila Szalai'nin Euro 2020'de forma giyecek olmasını çok büyük bir fırsat olarak görüyor.
Sarı-Lacivertliler, Macar yıldızın bu önemli turnuvada da iyi bir performans göstermesi halinde değerinin 30 milyon Euro'nun üzerine çıkabileceğini düşünüyor.
Kaynak: Takvim Gazetesi
Kasımpaşa maçında yaptığı iki kritik hata ile skorun 3-2'ye gelmesine neden olan Harun Tekin'e, Emre Belözoğlu sahip çıktı. Karşılaşma sonrası oyuncusuyla konuşan ve maç içinde yaptığı hatalardan etkilenmemesini isteyen genç çalıştırıcı, "Futbolda böyle şanssız günler olur. Biz senin geçmişine ve kariyerine sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman yanındayız" diyerek moral verdi.
31 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşlarından da "Biz bir takımız. Birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen kazandıracaksın" sözleriyle destek gördü.