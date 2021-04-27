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Giriş Tarihi: 27.4.2021 09:34 Son Güncelleme: 27.4.2021 09:46

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Son dakika: Fenerbahçe'de Attila Szalai için Avrupa devleri sıraya girdi! 2.5 milyon €'ya geldi! Tam 8 katına...

haberleri... Fenerbahçe'nin devre arasında Kıbrıs Rum Kesibi takımı Apollon Limassol'den transfer ettiği Macar stoper performansını giderek arttırıyor. Szalai, aynı zamanda Fenerbahçe'nin gol yükünü de çekiyor. Başarılı stoper Başakşehir karşısında kilit bir gol atarken Kasımpaşa karşısında harika bir kafa golü atarak takımını öne geçirdi. Sevilla, Roma ve Leicester City gibi Avrupa ekipleri Szalai'yi yakından takip ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika... Fenerbahçe'de yıllardır aranan stoper devre arasında bulundu! Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen Attila Szalai transferi Fenerbahçe taraftarını mutlu etti. Bu sezon ilk golünü Konya'da atan Szalai, sarı lacivertliler için çok kritik olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında da golünü atmayı başardı. Szalai son olarak Kasımpaşa maçında fileleri havalandırdı. Son dakika bilgisine göre Macar stoper için teklifler de peş peşe gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: ATTİLA SZALAİ İÇİN AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ!

Devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan alınan Attila Szalai, Fenerbahçe'nin yaptığı en başarılı transferlerden biri oldu. Geldiği ilk günden bu yana müthiş bir performans sergileyen Macar stoper her maç parlıyor, sürekli değerine değer katıyor.

4.5 ay önce sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Szalai birçok önemli kulübün transfer listesine girdi. F.Bahçe yönetimi, 22 yaşındaki stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.

SÜREKLİ KULÜPTEN BİLGİ ALINIYOR

Şu ana kadar Attila Szalai için resmi bir teklif gelmese de menajerler ve scoutlar sürekli Szalai ile ilgili kulüpten bilgi alıyor. Sezon sonunda en az 2-3 kulüpten teklif bekleniyor.

Alınan bilgilere göre Sevilla, Leicester City ve Roma şu anda genç yıldızın en ciddi talipleri. Fenerbahçe yönetimin, Szalai'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği belirtiliyor.

EURO 2020 BÜYÜK FIRSAT

Fenerbahçe yönetimi, gösterdiği çıkışla transferin gözdesi haline gelen Attila Szalai'nin Euro 2020'de forma giyecek olmasını çok büyük bir fırsat olarak görüyor.

Sarı-Lacivertliler, Macar yıldızın bu önemli turnuvada da iyi bir performans göstermesi halinde değerinin 30 milyon Euro'nun üzerine çıkabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Takvim Gazetesi

Kasımpaşa maçında yaptığı iki kritik hata ile skorun 3-2'ye gelmesine neden olan Harun Tekin'e, Emre Belözoğlu sahip çıktı. Karşılaşma sonrası oyuncusuyla konuşan ve maç içinde yaptığı hatalardan etkilenmemesini isteyen genç çalıştırıcı, "Futbolda böyle şanssız günler olur. Biz senin geçmişine ve kariyerine sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman yanındayız" diyerek moral verdi.

31 yaşındaki file bekçisi, takım arkadaşlarından da "Biz bir takımız. Birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen kazandıracaksın" sözleriyle destek gördü.

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