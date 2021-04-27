Son dakika: Galatasaray'da yine yeniden corona virüs şoku! 3 futbolcu hastalığa yakalandı...

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre üç futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı. Zorlu Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, yarın akşam kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'da milli takım arasında Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, son olarak da Mostafa Mohamed corona virüse yakalanmıştı.

EMRE KILINÇ VE TAYLAN ANTALYALI MİLLİ ARADA YAKALANMIŞTI!

Galatasaray, bu sezon corona virüsten en çok çeken takımlar arasında yer alıyor. Sarı kırmızılılarda sezon ortasında Arda Turan, Ryan Babel, Belhanda gibi isimler corona virüse yakalanmıştı.