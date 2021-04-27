Son dakikada Galatasaray’a elenmişti! Dünya yıldızı oyuncu için flaş transfer iddiası…

Bu sezon yönetim, teknik heyet ve futbolcular üçgeninde birçok saha içi ve saha dışı sorunla boğuşan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlü takviyeler yapmış ve şampiyonluk için ilk favori gösterilen takımlar arasına girmişti.
Ligde 8 maçlık bir galibiyet serisiyle zirveye de oturmayı başaran Galatasaray, daha sonra gelen üst üste kayıplarla birlikte zirveden uzaklaştı. Ligde Belhanda'nın takımdan gönderilmesinin ardından 6 hafta boyunca tek galibiyet alan Galatasaray, son 3 haftada yeniden zirveye konsantre oldu.
6 haftalık kötü gidişatın ardından Göztepe deplasmanında farklı bir kadro ve iyi oyunla 3 puanı 3 golle alan sarı-kırmızılılar, Trabzonsporla berabere kalmış ve son olarak Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Bu sonuçlarla zirveden tamamen kopmayan Fatih Terim ve öğrencileri, zirve takibini sürdürüyor.
43 YAŞINDAKİ BUFFON...
Yaz transfer dönemine henüz girilmemesine rağmen transfer iddialarının ortaya çıktığı günlerde flaş bir iddia da İtalyan basınından geldi. İtalya'da yayın yapan Tuttosport, bu sezon Serie A'da şampiyonluktan uzak olan Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon için Galatasaray'ı yazdı.
Torino merkezli Tuttosport gazetesinin haberine göre, Gianluigi Buffon'un Juve'den ayrılığı durumunda seçenekleri arasında Galatasaray da var.
Kariyeriyle dünyanın efsane isimleri arasında yer alan 43 yaşındaki Buffon için Galatasaray'ın yanı sıra Olimpiakos, Sporting, Dinamo Kiev ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplerde talipliler arasında yer alıyor.
2013'TE GALATASARAY'A ELENMİŞTİ
Galatasaray'ın Avrupa'da fırtınalar estirdiği 2012 ve 2013 sezonlarında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve futbol tarihine geçen Juventus maçında, takımının kalesini koruyan Buffon, 'karlı gecede' Wesley Sneijder'in son dakika golüyle adeta yıkılmıştı.
O sezon Real Madrid, Galatasaray ve Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Juventus, gruptan çıkma şansını Galatasaray deplasmanında oynayacağı son maça bırakmıştı.
Tur için adeta final niteliği taşıyan mücadele, Aralık ayında oynanmıştı. İstanbul'da yağan yoğun kar nedeniyle maçın ilk yarısı bitmeden hakem kararıyla birlikte ertelenmek zorunda kalan mücadele, bir sonraki gün kaldığı yerden devam etmişti.
Drogba ve Wesley Sneijder gibi dünya yıldızlarının bulunduğu Galatasaray kadrosu, maçın 85. dakikasında Drogba'nın indirdiği topta Wesley Sneijder golü bulmuş ve 'Arrivederci Juventus' nidalarıyla tarihe geçen bir an meydana gelmişti.
O maçta Juventus kalesini koruyan Buffon, Şampiyonlar Ligi'ne henüz gruplarda veda etmek zorunda kalmıştı.