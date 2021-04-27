Son dakikada Galatasaray’a elenmişti! Dünya yıldızı oyuncu için flaş transfer iddiası…

43 YAŞINDAKİ BUFFON...

Yaz transfer dönemine henüz girilmemesine rağmen transfer iddialarının ortaya çıktığı günlerde flaş bir iddia da İtalyan basınından geldi. İtalya'da yayın yapan Tuttosport, bu sezon Serie A'da şampiyonluktan uzak olan Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon için Galatasaray'ı yazdı.