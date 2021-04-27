Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! "Emre Belözoğlu Fatih Terim'in izinden gidiyor"

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında düğüm hala çözülmüş değil. Kritik maçların oynanacağı haftalara girilirken şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hata yapmak istemiyor. Lider Beşiktaş'ın 75, Fenerbahçe'nin 72 ve Galatasaray'ın ise 69 puanı bulunuyor. Sabah Spor'un usta yazarları şampiyonluk yarışında kimin avantajlı ve kimin dezavantajlı olduğu konusunda çarpıcı analiz ve yorumlarda bulundu.
"EMRE BELÖZOĞLU YERLİLER ÜZERİNDEN GİDİYOR, AİDİYET DUYGULARI DAHA YÜKSEK"
LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu şampiyonluk yarışını yerliler üzerinden götürmeye çalışıyor. Yerlilerin aidiyet duygusu yabancılardan daha yüksek.
GÜRCAN BİLGİÇ: Türk oyunculardan iskelet kuran ve klasik santrfordan vazgeçen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin oyun kalitesini yukarılara taşıdı.
SORU: Zirve yarışı içindeki teknik adamlardan hangisi daha formda? Son düzlükte kim güler?
LEVENT TÜZEMEN: Emre Belözoğlu, Fatih Terim'in öğrencisi. Öğrendiklerini Fenerbahçe'ye uyguluyor ve şampiyonluk yarışını yerli oyuncular üzerinden yönetmeye çalışıyor. Son Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'de ilk 11'de 7 Türk oyuncu vardı. Çünkü yerlilerin aid-i yet duygusu yabancılardan daha yüksek oluyor.
"BEŞİKTAŞ ESKİ OYUNUNU OYNAYAMIYOR"
Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın istikrarlı kadrosunda golcülerini kaybetmenin sıkıntısını yaşıyor. Kayseri galibiyeti ölçü değil ama Beşiktaş, eski oyununu oynamıyor.
"FATİH TERİM'İN FİNAL HAFTALARINDAKİ PERFORMANSI HEP YÜKSEK OLUR"
Galatasaray, Göztepe maçıyla yakaladığı gençlik aşısını Antalya'da tekrar sahneye koydu. Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu'nun oyuncu olarak şampiyonlukları var ama Fatih Terim'in final haftalarındaki performansı hep yüksek olur. Tecrübe, şampiyonluk birikimi açısından onu önde görüyorum.
"FATİH TERİM'İN TECRÜBESİNİ VE FİNALLERİ SONLANDIRMA KABİLİYETİNİ UNUTMAYALIM"
FATİH DOĞAN: Sergen Yalçın elindeki kadro ve bütçe itibari ile tartışmasız en başarılı teknik direktör. Ancak son haftalara baktığımızda Emre Belözoğlu'nun motivasyonunun daha yüksek, ivmesinin daha iyi olduğunu görüyoruz. F.Bahçe kendi içinde Emre Belözoğlu ile Pereira'dan bu yana en başarılı başlangıca sahip. Ancak bu yarışta Fatih Terim'in tecrübesini ve finalleri sonlandırma kabiliyetini unutmamak gerekir. Sergen Yalçın'ın, camianın nabzını tutan bir teknik direktörden daha fazlası gibi duran tavrı da son dönemdeki durgunluğunu telafi edecek izler taşıyor.
"7 GÜNDE 3 MAÇLA BİTECEK SEZON FİNALİNE YÜREK DAYANMAZ"
BÜLENT TIMURLENK: İdeal 11'ini belirleyen ve maç kaybetmeyen Belözoğlu, iyi başladı. Ancak G.Antep ve Kasımpaşa maçlarının son 20 dakikasında vites düşüren takım ve fazla oyuncu değişiklikleri soru işareti. Sergen Yalçın, elinde kalan kadro ile yine maksimumu almaya çalışıyor. Seçim gölgesindeki G.Saray'da ise Terim'in kalan haftalara matematiksel olarak takımı yarışta tutması başarıdır. İki ezeli rakibi zorlu deplasmanlarda oynarken G.Saray, Konya maçını kazanır G.Birliği maçında da gülerse 7 günde 3 maçla bitecek sezon finaline yürekler dayanmaz.
"SERGEN HOCA BİR ADIM ÖNDE"
ALİ GÜLTİKEN: Sezon başından beri Sergen Yalçın formunu hep korudu. Fatih hocanın etkilendiği bazı bölümler oldu, Emre Belözoğlu ile beraber F.Bahçe'de hareketlenme yaşanıyor. Şu anda tüm teknik adamlar takımlarına son maçlara bakınca etkilerini artırmış durumdalar.
Ama istikrar başarının en önemli göstergesidir. Sergen hoca bir adım önde.
"FATİM TERİM'İN ŞAMPİYON YAPACAK OYUNCU PERFORMANSI YOK"
GÜRCAN BİLGİÇ: Emre Belözoğlu yeni bir sistem ve takım kurdu, üstelik kazanıyor. Türk oyunculardan iskelet kurdu, klasik santrfordan vazgeçti, oyun kalitesini yukarılara taşıdı. Sergen Yalçın sakatlıklarla boğuşuyor ama hakemlerle uğraşıyor. Bu çaresizliğin belirtisi. En sakin olan Fatih Terim. Sorunların hangisini çözebileceğinin farkında. Takımı bir arada tutmaya çalışıyor ama şampiyon yapacak oyuncu performansı da yok artık.
KARA KARTAL RİZE'Yİ GEÇERSE...
SORU: Kalan maçlarda kim, nerede kaybeder? Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray nasıl sıralanır?
ALİ GÜLTİKEN: Şu andaki sıralamanın lig sonunda da aynı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra 5 maçı da kazanacak olmayabilir ama puan ve averaj avantajını Beşiktaş kullanıp ipi göğüsleyecektir.
"DÜĞÜM DERBİDE ÇÖZÜLECEK GİB..."
GÜRCAN BİLGİÇ: Tahminlerin tutmadığı, dengelerin altüst olduğu, bir maçın diğerine uymadığı karşılaşmalar seyrediyoruz. Aboubakar gitti, Beşiktaş bocaladı. Altay sakatlandı, Fenerbahçe alarm veriyor. Galatasaray, Belhanda'nın açığını kapatamadı. Düğüm derbide çözülecek gibi.
Puan kaybeden ilk takım, en önemli sınavı verecek; panik etrafta kol geziyor.
"EMRE BELÖZOĞLU OYUN VE KADRO İSTİKRARI YAKALADI"
LEVENT TÜZEMEN: Bu hafta çok kritik. Alanya, F.Bahçe'ye, Rize de Beşiktaş'a çelme takabilecek güce sahip. G.Saray evinde Konyaspor'la oynuyor. Fikstür rahatlığı G.Saray'a göz kırpıyor. Ancak F.Bahçe'nin de Emre Belözoğlu yönetiminde bir kadro ve oyun istikrarı yakaladığını söyleyebilirim.
Ligin finali Galatasaray-Beşiktaş maçıyla olacaktır.
Derbiden çıkacak sonuç, zirveyi ve ikinciliği belirleyecektir. Eğer G.Saray, Beşiktaş'la oynayacağı finalde şampiyonluğu kazanabilecek aşamaya gelirse bunu rahatlıkla başarır. G.Saray finalleri kazanma refleksine sahip bir kulüp.
FATİH DOĞAN: Mayınlı maçlar belli! Beşiktaş'ın Rize deplasmanı, Hatay ve G.Saray derbisi sıkıntılı… Beşiktaş adına eşiğin G.Saray maçı olduğunu düşünüyorum. F.Bahçe için Alanya deplasmanı kritik eşiklerden. Sonrasında Erzurum, A.Gücü gibi düşme ateşi içindeki takımlarla iki kritik maç oynayacaklar. G.Saray için G.Birliği deplasmanı ve evindeki Beşiktaş maçı şampiyonluk fotoğrafını netleştirir. Son 2 haftaları daha kolay geçecektir. Tek gerçek var o da puan kaybeden değil vazgeçen kaybediyor.
"ŞAMPİYONU GALATASARAY BELİRLEYECEK"
BÜLENT TIMURLENK: Eksiği çok Beşiktaş son haftalarda hücum performansı iyi olan Rize'de, F.Bahçe ise ligin en kuvvetli oyunlarından birini oynayan Alanya deplasmanında… Derbiyi bir kenara ayırırsak iki takım için de son viraj bu iki karşılaşma. Beşiktaş, Rize'den 3 puanla dönerse derbiyi kaybetse bile kalan maçlarını kazanıp şampiyon olur. Ancak puan kaybı yaşarsa ve F.Bahçe Alanya'da kazanırsa şampiyon G.Saray olmayacak ama şampiyonu G.Saray belirleyecek.
7 GÜNDE 9 PUANI ALAN KALIR!
SORU: Küme düşme hattı çok hareketli... Süper Lig'den düşen 4 takım sizce kim olur?
BÜLENT TİMURLENK: Çok teknik adam değiştiren Denizli ve Kayseri'yi bir kenara yazın… Erzurumspor Yılmaz Vural ile müthiş çıkış yakaladı. Takımların form grafiğine ve ruh haline bakınca kadro kalitelerine rağmen Başakşehir ve Kasımpaşa yokuş aşağı koşarken A.Gücü'nün ardından Erzurum da yokuşu tırmanıyor. Şampiyonluk yarışı gibi küme düşme hattında da 7 günde 9 puan hesabının olduğu 40-42. haftalarda ayakta kalan ligde kalır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hepsi bıçak sırtında maçlara çıkacak. Birbirleri ile de oynayacaklar, şampiyonluğa gidenlerle de. Denizli ve bir maçı fazla olan Erzurumspor'un işleri artık zor. Gençlerbirliği ve Kayserispor ise diğerlerine göre daha dikkatli olmak durumunda. Şimdi potaya Başakşehir ve Kasımpaşa da girdi. Tam bir kördüğüm.
ALİ GÜLTİKEN: Bu haftaki G.Birliği ve Erzurum galibiyetleri aday sayısını artırdı. A.Gücü rahatlamış gibi görünüyordu ama yeniden sıkıntı yaşamaya başladı. Kasımpaşa da aynı şekilde. Rize'ye kadar olan tüm takımlar tekrar bu mücadelenin içinde. Son haftaya kadar da devam eder.
Daha önceki yıllarda gördüğümüz kopmaları Denizli dışında görmeyeceğiz.
LEVENT TÜZEMEN: Denizli'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Kalan 5 hafta kıran kırana yaşanacak. Düşme hattındaki takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar kümede kalacak takımı belirleyecek.
FATİH DOĞAN: Kayseri kendini ateşin ortasında bıraktı. Kayseri daha önceden 4 teknik adam ile teptiği fırsatları Yalçın Koşukavak ile geri alabilir. Rize'de Bülent Uygun, A.Gücü'nde Hikmet Karaman ve Erzurum'da başkaldırı yapan Yılmaz Vural aşağıyı iyice karıştırdı. Düşme hattı 40 puan olarak hesaplanıyordu ama 42-43'ü zorlayacak. Ali Tandoğan ile Denizli bir reaksiyon gösterir mi? Zor! Ama 15-21 arasındaki 7 takım son haftaya kadar korkuyu iliklerine kadar hisseder.