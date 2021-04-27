Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! "Emre Belözoğlu Fatih Terim'in izinden gidiyor"

"FATİH TERİM'İN TECRÜBESİNİ VE FİNALLERİ SONLANDIRMA KABİLİYETİNİ UNUTMAYALIM"

FATİH DOĞAN: Sergen Yalçın elindeki kadro ve bütçe itibari ile tartışmasız en başarılı teknik direktör. Ancak son haftalara baktığımızda Emre Belözoğlu'nun motivasyonunun daha yüksek, ivmesinin daha iyi olduğunu görüyoruz. F.Bahçe kendi içinde Emre Belözoğlu ile Pereira'dan bu yana en başarılı başlangıca sahip. Ancak bu yarışta Fatih Terim'in tecrübesini ve finalleri sonlandırma kabiliyetini unutmamak gerekir. Sergen Yalçın'ın, camianın nabzını tutan bir teknik direktörden daha fazlası gibi duran tavrı da son dönemdeki durgunluğunu telafi edecek izler taşıyor.