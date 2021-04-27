Valencia'dan şampiyonluk yorumu! "Kalan 5 maçta..."

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya yaşanıyor. Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, perşembe günü oynanacak Alanyaspor karşılaşması öncesi çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın golcü ismi Enner Valencia, idman öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Valencia'nın açıklamaları...
"Son oynadığımız maç bizim için önemli bir maçtı iyi oynayarak kazandık. Şu an kaleye daha yakın olduğum bir pozisyondayım. O bölgede oynamayı seviyorum. Takımıma gol katkısı yaptığım için çok mutluyum.
Son 5 maçta bizim nasıl oynayacağımız çok önemli. Erol Hoca'yla farklı bir formasyonda oynuyorduk. Emre Hoca'yla beraber bu kulübe layık olmaya çalışıyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz.
Çok zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştığımıza inanıyorum. Antrenmanda çalıştıklarımızı saha içerisinde uygulayacağımıza inanıyorum. En iyi sonuçla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum."