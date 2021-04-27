Valencia'dan şampiyonluk yorumu! "Kalan 5 maçta..."

Son 5 maçta bizim nasıl oynayacağımız çok önemli. Erol Hoca'yla farklı bir formasyonda oynuyorduk. Emre Hoca'yla beraber bu kulübe layık olmaya çalışıyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz.

Çok zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştığımıza inanıyorum. Antrenmanda çalıştıklarımızı saha içerisinde uygulayacağımıza inanıyorum. En iyi sonuçla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum."