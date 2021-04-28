Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aboubakar'ın yokluğunu aratmadı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Kevin N'Koudou...
Giriş Tarihi: 28.4.2021 21:00 Son Güncelleme: 28.4.2021 21:12

Aboubakar'ın yokluğunu aratmadı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Kevin N'Koudou...

Aboubakar'ın yokluğunu aratmadı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Kevin N'Koudou...

'in 38. haftasında şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan Beşiktaş, ligde son 5 haftaya girilirken oldukça kritik bir maça çıktı. Ligin zor deplasmanlarından Rizespor'a konuk olan siyah-beyazlılar, maça çok hızlı başladı. İlk dakikalarda üst üste pozisyonlarla Rize kalesini sarsan Beşiktaş, Ghezzal'ın enfes asistinde N'Koudou ile golü buldu. Fransız futbolcu N'Koudou, Aboubakar'ın yokluğunda Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya devam ediyor...

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, ligin zorlu deplasmanlarından birisi olarak bilinen Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Bu akşam saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Sergen Yalçın, Aboubakar ve Larin gibi golcülerinin yokluğunda en uca Gökhan Töre'yi yerleştirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın ilk 11'i...

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

Zorlu geçmesi beklenen Rizespor deplasmanına oldukça hızlı ve üst üste ataklarla başlayan Beşiktaş, maçın ilk 5 dakikasında tam 3 şutla kaleci Gökhan Akkan'ı geçememişti.

Rizespor karşısında baskısını arttırarak devam eden siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın rakiplerini bir bir geçtiği ve asistini yaptığı pozisyonda Kevin N'Koudou ile maçta ilk golü buldu.

KARİYERİNİN EN GOLLÜ SEZONU

Ligin son haftalarından sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Larin'in yerine ilk 11'de kendisine şans bulmaya başlayan N'Koudou, Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son üç golü kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olan Aboubakar'ın yokluğunu aratmayan N'Koudou, ligde 7. golüne ulaştı. Georges-Kevin N'Koudou, kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonunu yaşıyor.

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Aboubakar'ın yokluğunu aratmadı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Kevin N'Koudou...
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