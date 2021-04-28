Aboubakar'ın yokluğunu aratmadı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Kevin N'Koudou...

KARİYERİNİN EN GOLLÜ SEZONU

Ligin son haftalarından sakatlıkları bulunan Aboubakar ve Larin'in yerine ilk 11'de kendisine şans bulmaya başlayan N'Koudou, Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son üç golü kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olan Aboubakar'ın yokluğunu aratmayan N'Koudou, ligde 7. golüne ulaştı. Georges-Kevin N'Koudou, kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonunu yaşıyor.