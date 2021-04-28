Beşiktaş zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! Kartal yola kayıpsız devam etmek istiyor…

SAĞ BEKTE DORUKHAN OYNAYACAK

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Hasic, Oğuzhan ve Aboubakar'ın sakatlığı bulunurken, Rosier ve Necip sarı kart cezalısı durumunda. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rosier'in yokluğunda genelde Necip'i sağ bekte oynatırken, 2 oyuncunun birden cezalı olmasıyla Dorukhan'ın mecburen sağ bekte oynaması bekleniyor. Welinton'un dönmesiyle stoper ikilisini yine Vida-Welinton'dan oluşturacak olan tecrübeli teknik adamın, sol bek tercihinin ise N'Sakala olması bekleniyor. Orta sahada Josef, onun önünde Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou'yu oynatacak olan Yalçın, santraforda maç saatinde Larin iyi olmazsa Gökhan Töre'ye şans verecek.



Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Ersin - Dorukhan-Vida-Welinton-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou-Gökhan Töre (Larin)"