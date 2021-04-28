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Giriş Tarihi: 28.4.2021 18:27 Son Güncelleme: 28.4.2021 18:38

zorlu deplasmanında! Kartal yola kayıpsız devam etmek istiyor…

Beşiktaş zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! Kartal yola kayıpsız devam etmek istiyor…

Süper Lig’in 38. haftasında lider , kritik deplasmanına konuk oluyor. Ligde 2 hafta üst üste Ankaragücü ve Sivasspor maçlarından beraberlikle ayrılarak tökezleyen Beşiktaş, 37. haftada oynanan son maçta Kayserispor’u 3-1’lik skorla geçerek zirvedeki yürüyüşüne devam etti. Zirve takipçisi Galatasaray ile aynı saatte sahaya çıkacak olan Beşiktaş, zorlu maçtan galip gelerek rakiplerinin alacağı sonuçlarla ilgilenmeden önüne bakmak istiyor.

Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde zirveye oturan Beşiktaş, kalan son 5 haftayı kayıpsız kapatarak şampiyonluk yolunda fire vermek istemiyor. Son haftalara girilirken sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacak olan Beşiktaş, düşme potasına yakınlaşmak istemeyen Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

75 puanla Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer alan Beşiktaş, 42 puanla 13. sırada bulunan ve düşme potasına çekilme riski bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak. Zorlu mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın önemli eksikleri bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanmasını bilmişti.

ATIBA İYİLEŞTİ LARİN DE MAÇ KADROSUNDA

7 eksikle ve santrforsuz Kayserispor maçına çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına kısmen daha tam bir kadro ile çıkacak. Cezası biten Welinton ile sakatlığı geçen Atiba takıma döndü. Yıldız oyuncu yarın ilk 11'de maça başlayacak. Beşiktaşlıların merakla beklediği sakat santraforların durumunda ise Larin haricinde değişiklik bulunmuyor. Aboubakar'ın kesin olmayacağı bilinirken, Larin'den gelecek haberi bekleyen siyah beyazlılara, Kanadalı oyuncudan iyi haber geldi. Yıldız oyuncu Rize maçının kadrosuna alındı ancak Larin'in 11'de oynayıp oynamayacağına maç saati karar verileceği belirtildi.

SAĞ BEKTE DORUKHAN OYNAYACAK

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Hasic, Oğuzhan ve Aboubakar'ın sakatlığı bulunurken, Rosier ve Necip sarı kart cezalısı durumunda. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rosier'in yokluğunda genelde Necip'i sağ bekte oynatırken, 2 oyuncunun birden cezalı olmasıyla Dorukhan'ın mecburen sağ bekte oynaması bekleniyor. Welinton'un dönmesiyle stoper ikilisini yine Vida-Welinton'dan oluşturacak olan tecrübeli teknik adamın, sol bek tercihinin ise N'Sakala olması bekleniyor. Orta sahada Josef, onun önünde Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou'yu oynatacak olan Yalçın, santraforda maç saatinde Larin iyi olmazsa Gökhan Töre'ye şans verecek.

Beşiktaş'ın, Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Ersin - Dorukhan-Vida-Welinton-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-N'Koudou-Gökhan Töre (Larin)"

SARI KART CEZA SINIRINDA 3 FUTBOLCU VAR

Siyah beyazlı takımda Çaykur Rizespor maçı öncesinde Atiba, Dorukhan ve Larin 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Bu 3 futbolcu Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmeleri durumunda hafta sonunda Vodafone Park'ta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında yer alamayacak.

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Beşiktaş zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! Kartal yola kayıpsız devam etmek istiyor…
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