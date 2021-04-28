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Giriş Tarihi: 28.4.2021 10:18 Son Güncelleme: 28.4.2021 10:21

'ın Fenerbahçe'yi imha planı hazır

MEHMET AL
Çağdaş Atan'ın Fenerbahçe'yi imha planı hazır

yarın akşam saat 20.30'da Oba stadyumunda konuk edeceği 'u konuk edecek karşılaşmayı yönetecek.

Aytemiz Alanyaspor yarın akşam saat:20:30 Oba stadyumunda konuk edeceği Fenerbahçespor'u konuk edecek karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

SPOR Toto Süper Lig'de 56 puanla 5. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, 38. hafta maçında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın çalışmalarını sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Basına kapalı olan idmanda turuncu yeşilli oyuncuların, koşu ve ısınma hareketleri ile taktik ağırlıklı bir çalışma yaptıktan sonra çift kale maçıyla antrenmanı tamamladı. Alanyaspor'da cezalı ve sakat oyuncunun bulunmadığı belirtildi.

ALANYASPOR'DA HEDEF 3 PUAN KAZANMAK

Aytemiz Alanyaspor'un yarın akşam Oba stadında konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşması, ligin zirvesini de yakından ilgilendiriyor. 75 puanlı lider Beşiktaş'ı 72 puanla takib eden Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Ancak Alanyaspor da Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Lig beşinciliği şansını kaybetmek istemeyen Aytemiz Alanyaspor'u takip eden Hatayspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek 57 puanla 5'nci sıraya yerleşti. Aytemiz Alanyaspor 5'ncilik için Fenerbahçe mağlup ederek İstanbul'a eli boş göndermenin planlarını yapıyor.

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Çağdaş Atan'ın Fenerbahçe'yi imha planı hazır
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