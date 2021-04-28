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Giriş Tarihi: 28.4.2021

Dünya Nagelsmann’ı konuşuyor

UĞUR ÇEM
Dünya Nagelsmann’ı konuşuyor

28 yaşında Hoffenheim’ın başında ’da teknik direktör olarak göreve başlayan Nagelsmann 5 yıl içinde dünyanın en büyük takımlarından birinin başına geçmeyi başardı

Flick'in sezon sonu görevi bırakacağını açıklamasından sonra Bayern Münih'te başlayan teknik direktör arayışı kısa sürdü. Alman devi, Bundesliga'da görev yapan en genç teknik adam olan ve 2019'dan beri RB Leipzig'i çalıştıran 23 Temmuz 1987 doğumlu Julian Nagelsmann ile 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern, RB Leipzig'e 20 milyon Euro tazminat ödeyecek. Genç teknik adamın garanti ücreti ise toplam 15 milyon Euro… Böylece sakatlık nedeniyle futbolu erken bırakmak zorunda kalan ve 2008'de Augsburg'da altyapı scoutu olarak teknik adamlık kariyerine adım atan Nagelsmann sadece 33 yaşında bir dünya devinin başına geçmeyi başardı. 28 yaşında Hoffenheim'da göreve başladığında Bundesliga'da bir ilke imza atan genç çalıştırıcı, 2019'da teknik patronluğa geldiği RB Leipzig'i de geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarmıştı.

SABAH'A KONUŞMUŞTU
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile oynamak için RB Leipzig ile İstanbul'a gelen Nagelsmann, SABAH'a konuşmuş ve hayalini Şampiyonlar Ligi'nde final olarak açıklamıştı.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Löw&Flick'in ayrılıkları domino etkisi yarattı
Bayern Münih'in Bundesliga'da kendisine sert rakip gördüğü kulüplerden futbolcu transferi bir gelenekti, şimdi iş teknik adama geldi. Löw'ün milli takımdan ayrılacak olması, Hansi Flick'in onun yerine geçecek olması bir domino etkisi yarattı ve 15 gün önce "Leizpig ile 2023'e kadar kontratım var, konuşacak bir şey yok" diyen Nagelsmann, 20 milyon Euro'ya yakın bir kontrat fesih tazminatı karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutacak. Bu 2011'de Chelsea'nin Porto'ya Villas Boas için ödediği 15 milyonu da aşacak bir anlaşma. B.Dortmund da Marco Rose için yakın tarihte B.Monchengladbach'a 5 milyon Euro ödemişti. 28 yaşında Hoffenheim teknik direktörü olan Nagelsmann için RB Leizpig de 2019'da 5 milyon Euro vermişti. Nagelsmann yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar çıkan RB Leipzig'de genç - gerçekten de genç - teknik adam 90 maçta 53 galibiyet, 21 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 5 yıllık tecrübesiyle Alman futbolunun bir numarasının koltuğuna oturmaya hazırlanan 33 yaşındaki Nagelsmann (23 Temmuz 1987 doğumlu) çocukluğunda taraftarı olduğu takıma da gidiyor ve hayalini gerçekleştiriyor diyebiliriz.

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Dünya Nagelsmann’ı konuşuyor
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