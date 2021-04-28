Dünya Nagelsmann’ı konuşuyor

Flick'in sezon sonu görevi bırakacağını açıklamasından sonra Bayern Münih'te başlayan teknik direktör arayışı kısa sürdü. Alman devi, Bundesliga'da görev yapan en genç teknik adam olan ve 2019'dan beri RB Leipzig'i çalıştıranileGenç teknik adamın garanti ücreti ise toplamBöylece sakatlık nedeniyle futbolu erken bırakmak zorunda kalan ve 2008'de Augsburg'da altyapı scoutu olarak teknik adamlık kariyerine adım atan Nagelsmannbir dünya devinin başına geçmeyi başardı. 28 yaşında Hoffenheim'da göreve başladığında Bundesliga'da bir ilke imza atan genç çalıştırıcı, 2019'da teknik patronluğa geldiği'i de geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile oynamak için RB Leipzig ile İstanbul'a gelen Nagelsmann,'a konuşmuş ve hayalini Şampiyonlar Ligi'nde final olarak açıklamıştı.BİR GÖRÜŞMünih'in Bundesliga'da kendisine sert rakip gördüğü kulüplerden futbolcu transferi bir gelenekti, şimdi iş teknik adama geldi. Löw'ün milli takımdan ayrılacak olması, Hansi Flick'in onun yerine geçecek olması bir domino etkisi yarattı ve 15 gün öncediyen Nagelsmann, 20 milyon Euro'ya yakın bir kontrat fesih tazminatı karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutacak. Bu 2011'de Chelsea'nin Porto'yaiçin ödediği 15 milyonu da aşacak bir anlaşma. B.Dortmund daiçin yakın tarihte B.Monchengladbach'a 5 milyon Euro ödemişti. 28 yaşında Hoffenheim teknik direktörü olan Nagelsmann içinde 2019'davermişti. Nagelsmann yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar çıkan- teknik adam5 yıllık tecrübesiyle Alman futbolunun bir numarasının koltuğuna oturmaya hazırlanan 33 yaşındaki Nagelsmannçocukluğunda taraftarı olduğu takıma da gidiyor ve hayalini gerçekleştiriyor diyebiliriz.