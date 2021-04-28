Emre Kocadağ'dan Aboubakar açıklaması! Galatasaray maçına yetişecek mi?

İşte Emre Kocadağ'ın son dakika açıklamaları...

"HATAYSPOR OLUMLU DÖNMEDİ"

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buna rağmen 3-0'ı bulduk. Son dakikalarda gelen gol bizi strese sokmuş olsa da bunda da bir hayır vardır diyoruz. Rize ve Kayseri maçı için erteleme başvurularını yapmıştık.