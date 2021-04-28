Emre Kocadağ'dan Aboubakar açıklaması! Galatasaray maçına yetişecek mi?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hız devam ediyor. Ligde son haftalara girilirken şampiyonluğa en yakın takım olarak gözüken Beşiktaş, 38. haftada oynanan Rizespor maçını 3-2 kazanarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde kayıp vermeden yoluna devam etti.
Maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, Hatayspor maçı için yapılan erteleme başvurusu ve Aboubakar'ın son durumunu da paylaşan Emre Kocadağ, Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.
İşte Emre Kocadağ'ın son dakika açıklamaları...
"HATAYSPOR OLUMLU DÖNMEDİ"
Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buna rağmen 3-0'ı bulduk. Son dakikalarda gelen gol bizi strese sokmuş olsa da bunda da bir hayır vardır diyoruz. Rize ve Kayseri maçı için erteleme başvurularını yapmıştık.
İki takımın yönetimleri, bizimle beraber hareket etti. Hatayspor, bu konuyu onlarla konuşmamıza rağmen olumlu dönmedi. Buna rağmen federasyona başvurumuzu yaptık.
"BİZE KÜFÜRLER EDİLDİ"
Diğer rakiplerimizle oynayacak takımlardan açıklama gelmezken, Beşiktaş maçlarından önce yapılan açıklamalarla ilginç bir stres ortamı oluşturuldu. Bize bugün küfürler edildi. Bize karşı ekstra bir motivasyona gerek yok.
Hakem yönetiminin de memnun edici olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı her zaman yanımızda. Beşiktaş taraftarı yalnız ama biz yalnız uçmaya alışkınız. Kartallar gibi.
ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
Emre Kocadağ, Aboubakar'ın son durumu hakkında şu bilgileri verdi:
"Aboubakar'ın Hatayspor maçında olmasını beklemiyoruz ama Galatasaray maçında hazır olacağını düşünüyorum. Son kararı teknik heyet verecek."
Emre Kocadağ Aboubakar'ın son durumunu açıkladı!