Hatay, Gençler’e acımadı

Güney ekibi, kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği’nin gözünün yaşına bakmadı. Aabid ve Diouf’un (2) golleriyle galibiyete uzanıp 5. sıraya yükseldi
Süper Lig'de 38. haftanın açılış maçında Hatayspor, küme düşmemeye oynayan Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Güney ekibinin gollerini Aabid ve Diouf (2) kaydetti. Robert Piris'in penaltı golü Başkent temsilcisine yetmedi. Son 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alan G.Birliği, 35 puanla 20. sırada kalarak ümitlerini azalttı. Hatay'da ise sarı kartgören Isaac Sackey ve Kamaracezalı duruma düşerek Beşiktaş maçında oynama şansını kaybetti.
İKİ KRAL!
2 kez ağları sarsan Diouf, gol sayısını 18'e çırakıp, krallıkta takım arkadaşı Boupendza'nın (21) ardından ikinci sıraya yükseldi.