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Giriş Tarihi: 28.4.2021

Heyecan fırtınası

Heyecan fırtınası

’de hafta içi mesaisi kritik karşılaşmalara sahne olacak

GÖZTEPE - TRABZONSPOR
SÜPER LİG'DE geçen hafta sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen Trabzonspor, bugün Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ayrıca bu sezon dış sahada en uzun yenilmezlik serisini elde eden bordo-mavililer, İzmir'de oynayacağı maçta da seriyi devam ettirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi. Kart cezalısı olduğu için Karagümrük maçında forma giyemeyen Bakasetas'ın Göztepe karşısında görev alması bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ
75 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'a şampiyonluk için kalan maçlarda toplamda 4 galibiyet yetiyor. Geri sayıma geçen siyahbeyazlılar, Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönerek son 4 haftaya hem lider hem de psikolojik üstünlükle girmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi çok fazla eksiği olan Beşiktaş'ta Atiba, Dorukhan ve Larin 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY-İ.H.KONYASPOR
ZIRVE yarışında beklemediği kayıplar yaşayarak yara alan Galatasaray'ın şampiyonluk şansını sürdürmek için bugün Konyaspor karşısında kazanmaktan başka çaresi yok. Yüzündeki kırık nedeniyle maske takan ve iki gündür takımla çalışan Kolombiyalı golcü Falcao'nun bugün kulübede olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda zorlu mücadele öncesinde Arda Turan ve Etebo kart sınırında.

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