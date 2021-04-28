Heyecan fırtınası

geçen hafta sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen Trabzonspor, bugün Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi. Kart cezalısı olduğu için Karagümrük maçında forma giyemeyen'ın Göztepe karşısında görev alması bekleniyor.puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'a şampiyonluk için kalan maçlarda toplamda 4 galibiyet yetiyor.Kritik karşılaşma öncesi çok fazla eksiği olan Beşiktaş'tave3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.yarışında beklemediği kayıplar yaşayarak yara alan Galatasaray'ın şampiyonluk şansını sürdürmek için bugün Konyaspor karşısında kazanmaktan başka çaresi yok.Sarı-kırmızılı takımda zorlu mücadele öncesinde Arda Turan ve Etebo kart sınırında.