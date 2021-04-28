Heyecan fırtınası

Süper Lig’de hafta içi mesaisi kritik karşılaşmalara sahne olacak
GÖZTEPE - TRABZONSPOR SÜPER LİG'DE geçen hafta sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen Trabzonspor, bugün Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ayrıca bu sezon dışsahada en uzun yenilmezlikserisini eldeeden bordo-mavililer,İzmir'de oynayacağımaçta da seriyi devamettirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi. Kart cezalısı olduğu için Karagümrük maçında forma giyemeyen Bakasetas'ın Göztepe karşısında görev alması bekleniyor.
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ 75 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'a şampiyonluk için kalan maçlarda toplamda 4 galibiyet yetiyor. Gerisayıma geçen siyahbeyazlılar,ÇaykurRize deplasmanından3 puanla dönerekson 4 haftayahem lider hem depsikolojik üstünlükle girmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi çok fazla eksiği olan Beşiktaş'ta Atiba,Dorukhan ve Larin 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.
GALATASARAY-İ.H.KONYASPOR ZIRVE yarışında beklemediği kayıplar yaşayarak yara alan Galatasaray'ın şampiyonluk şansını sürdürmek için bugün Konyaspor karşısında kazanmaktan başka çaresi yok. Yüzündekikırık nedeniyle masketakan veiki gündürtakımla çalışan Kolombiyalı golcüFalcao'nun bugün kulübede olmasıbekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda zorlu mücadele öncesinde Arda Turan ve Etebo kart sınırında.