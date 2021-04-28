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Giriş Tarihi: 28.4.2021 16:12

İstanbul'da gol düellosunu kazandı: 5-4

MEHMET AL
İstanbul'da gol düellosunu Fenerbahçe kazandı: 5-4

İstanbul'da oynanan karşılaşmada gol yağmuru. U19 takımı  U19 takımını 5-4 mağlup etti.

İstanbulda oynanan karşılaşmada gol yağmuru. Fenerbahçe U19 takımı Aytemiz Alanyaspor U19 takımını 5-4 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor 19 Yaş Altı Takımı deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldu.

U19 Gelişim Ligi'nde oynanan 9'uncu hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor 19 Yaş Altı Takımı, deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 mağlup oldu. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada.Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 27'nci dakikada Kerem Hayta, 39'uncu dakikada Muhammed Arda Uzun, 87'nci dakikada El Mami Tetah ve 88'inci dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor U19 Takımı 10'uncu hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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İstanbul'da gol düellosunu Fenerbahçe kazandı: 5-4
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