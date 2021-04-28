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Giriş Tarihi: 28.4.2021 15:49 Son Güncelleme: 28.4.2021 16:37

- maçında peş peşe goller! Fark 1'e indi

Karagümrük-Antalyaspor maçında peş peşe goller! Fark 1'e indi

Spor Toto 'in 38. haftasında orta sıralarda bulunan 2 takım ve karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Bu maç öncesi Karagümrük'ün 50, Antalyaspor'un ise 42 puanı bulunuyor. Karagümrük- Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de son haftalara giriliyor. Ligde 9.sıradaki Karagümrük ile 13. sırada bulunan Antalyaspor zorlu maçta 3 puan için mücadele verecek. 13. sırada olmasına rağmen 3 puan alarak alt potaya yaklaşmak istemeyen Antalyaspor'da hedef 3 puan. Antalyaspor geçen hafta Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. Diğer yandan orta sıralarda daha rahat olan Karagümrük ise geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Zorlu maç Bursa Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. İki takımda önemli eksikler bulunuyor.

CANLI ANLATIM

Canlı skor

Karagümrük 2-1 Antalyaspor

GOLLER: Eren Albayrak (K.K), 24' Borini, 34' Fredy (PEN)

MAÇTA DAKİKALAR

2' Antalyaspor gole çok yaklaştı. Dever Orgill şutunu çekiyor ancak direk gole izin vermiyor.

GOL - Karagümrük, Antalyasporlu Eren Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçiyor.

GOL 24' Bertolacci'nin harika asistinde Borini golü buldu. Karagümrük, Antalyaspor karşısında 2-0 öne geçti.

NOT: Bertolacci'nin topuk pası sezonun asistlerinden biri olmaya aday. Geçen hafta Galatasaray maçının yıldızı Boffin, hatalı bir gol yedi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Efe, Borini, Ndao, Fatih, Hedenstad, Serhat, Lens, Zukanovic, Bertolacci.

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Eren, Nuri, Orgill, Drole, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin.

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Karagümrük-Antalyaspor maçında peş peşe goller! Fark 1'e indi
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