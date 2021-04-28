NEYMAR'DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Neymar: "Mbappe ile uzun yıllar birlikte oynamaya devam edeceğimizi umuyorum çünkü böyle bir ikili bulmak zor. Şu an futbolda, bizden daha iyi bir ikili yok. Fakat bekleyemeyeceğim tek şey taraftarlar. Artık onları stayumda görmek istiyoruz. Umarım en yakın zamanda hepimizi desteklemek ve cesaretlendirmek için burada olurlar."