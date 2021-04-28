Neymar, PSG'deki geleceği hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Haziran 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı dünya yıldızı Neymar'ın PSG'de kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. PSG, Mbappe ve Neymar'ı takımda tutmak istediğini ifade etmişti. İşte Neymar'ın flaş açıklaması...
NEYMAR PSG İLE YENİ KONTRAT İMZALAMAK ÜZERE
PSG'de her şeyin güzel gittiği ve Mbappe gibi bir yıldızla oynadığı için mutlu olduğunu ifade eden Neymar'ın sözleşmesi Haziran 2022 yılında sona eriyor. Neymar, PSG'deki geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı.
PSG YENİ SÖZLEŞMEYİ DOĞRULADI
Goal'ün bir haberine göre, 29 yaşındaki Neymar, Paris St-Germain ile sözleşmesinin Haziran 2022'nin ötesine uzatılması konusunda görüşmeler yapıldığını ve "her şeyin neredeyse hallolduğunu" ifade etti. Bu açıklamadan sonra PSG de Neyma ile yeni bir sözleşme yapacaklarını doğruladı.
PSG'DE ENDİŞE VARDI
Fransız kulübünde Neymar'ın yeni bir sözleşme imzalamaktan kaçınacağı korkusu vardı. Fakat bu endişe yerini güvene bırakmış görünüyor. Bilindiği üzere PSG, Neymar ve Mbappe'nin önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern'i eleyerek yarı finale yükseldi. Bugün de yarı final maçında Manchester City ile karşılaşacaklar.
NEYMAR'DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI
Neymar: "Mbappe ile uzun yıllar birlikte oynamaya devam edeceğimizi umuyorum çünkü böyle bir ikili bulmak zor. Şu an futbolda, bizden daha iyi bir ikili yok. Fakat bekleyemeyeceğim tek şey taraftarlar. Artık onları stayumda görmek istiyoruz. Umarım en yakın zamanda hepimizi desteklemek ve cesaretlendirmek için burada olurlar."
BARCELONA NEYMAR'I TEKRAR TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Barcelona, Neymar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istediğini oyuncuya resmi olarak bildirdi. Katalanlar, Neymar'ın PSG ile olan sözleşme yenileme görüşmeleri netlik kazanana kadar girişimlerini sürdürecek. (RAC1)
109 MAÇTA 84 GOL ÜST ÜSTE 2 LİG ŞAMPİYONLUĞU
Bilindiği üzere Neymar, 2017 yazında Barcelona'dan ayrılmış ve 222 milyon euro (198 milyon pound) ile PSG'ye transfer olmuştu. Burada müthiş bir performans gösteren Neymar, 109 maçta attığı 84 golle PSG'nin üst üste lig şampiyonu olmasında büyük rol oynadı. Bu sezonda şampiyonluk yarışında olan PSG, Lille'in sadece 1 puan gerisinde yer alıyor.