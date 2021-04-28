Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Son finalist PSG'nin konuğu İngiliz devi Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Dün akşam oynanan zorlu müsabakada Real Madrid ile Chelsea 1-1 berabere kalmıştı. Bu akşam ise son finalist PSG, evinde İngiliz devi Manchester City'yi ağırlıyor.
PSG ile Manchester City arasındaki müsabaka saat 22.00'de başladı ve beIN Sports HD 4'ten naklen yayınlanıyor. Almanya'nın deneyimli hakemlerinden biri olan Felix Brych'in düdük çaldığı maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
Bu zorlu maçın rövanşı 4 Mayıs'ta İngiltere'de Etihad Stadı'nda oynanacak. Turu geçen takım, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak finalde boy gösterecek.
PSG, Neymar ve Mbappe'nin önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Barcelona'yı ve çeyrek finalde ise Bayern'i eleyerek yarı finale yükseldi.
İLK 11'LER...
PSG: KEYLOR NAVAS, FLORENZİ, MARQUİNHOS, KİMPEMBE, BAKKER, PAREDES, GUEYE, Dİ MARİA, VERRATTİ, NEYMAR, MBAPPE
MANCHESTER CİTY: EDERSON, WALKER, STONES, DİAS, CANCELO, DE BRUYNE, RODRİ, İLKAY, MAHREZ, FODEN, BERNARDO SİLVA
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CANLI ! PSG 1-0 MANCHESTER CITY
14' Marquinhos
MAÇTAN DAKİKALAR...
2' Ceza sahasında Neymar'ın şutu Ederson'da kaldı
PSG, Marquinhos'un 14. dakikada attığı kafa golüyle skoru 1-0'a getirdi.