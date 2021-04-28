Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Son finalist PSG'nin konuğu İngiliz devi Manchester City
Giriş Tarihi: 28.4.2021 21:42 Son Güncelleme: 28.4.2021 22:20

'nde dev maç! Son finalist 'nin konuğu İngiliz devi

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Son finalist PSG'nin konuğu İngiliz devi Manchester City

yarı finali ilk maçında Fransız ekibi son finalist , sahasında 'yi konuk ediyor. Türkiye saati ile 22.00'de başlayan karşılaşmayı Alman hakem yönetiyor. PSG'de tek eksik , Manchseter City'de ise kritik maç öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Dün akşam oynanan zorlu müsabakada Real Madrid ile Chelsea 1-1 berabere kalmıştı. Bu akşam ise son finalist PSG, evinde İngiliz devi Manchester City'yi ağırlıyor.

PSG ile Manchester City arasındaki müsabaka saat 22.00'de başladı ve beIN Sports HD 4'ten naklen yayınlanıyor. Almanya'nın deneyimli hakemlerinden biri olan Felix Brych'in düdük çaldığı maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Bu zorlu maçın rövanşı 4 Mayıs'ta İngiltere'de Etihad Stadı'nda oynanacak. Turu geçen takım, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak finalde boy gösterecek.

PSG, Neymar ve Mbappe'nin önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Barcelona'yı ve çeyrek finalde ise Bayern'i eleyerek yarı finale yükseldi.

İLK 11'LER...

PSG: KEYLOR NAVAS, FLORENZİ, MARQUİNHOS, KİMPEMBE, BAKKER, PAREDES, GUEYE, Dİ MARİA, VERRATTİ, NEYMAR, MBAPPE

MANCHESTER CİTY: EDERSON, WALKER, STONES, DİAS, CANCELO, DE BRUYNE, RODRİ, İLKAY, MAHREZ, FODEN, BERNARDO SİLVA

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...

CANLI ! PSG 1-0 MANCHESTER CITY

14' Marquinhos

MAÇTAN DAKİKALAR...

2' Ceza sahasında Neymar'ın şutu Ederson'da kaldı

PSG, Marquinhos'un 14. dakikada attığı kafa golüyle skoru 1-0'a getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor İsmail Balaban'a annesinden gelen telefon dünyasını başına yıktı! Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş hamle!
Son dakika: Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un doktorundan yeni açıklama! Hakan Altun artık çalışamayacak!
İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi: 17 günlük sokağa çıkma yasağı hangi tarihte başlayacak, ne zaman bitecek ve kimler muaf?
Son dakika haberi: İşte tam kapanmada dikkat çeken 5 detay: Suistimallerin önüne böyle geçilecek...
Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci bombayı patlattı! Gökberk Demirci ve Özge Yağız ne zaman evleniyor?
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Bu karar yön verecek: Altın düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim kararını verdi! Mustafa Cengiz...
Bursa'da altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları fırladı!
Son dakika: Seyahat kısıtlaması öncesi biletler tükendi, trafik kilitlendi! İçişleri duyurdu: O saatlere istisna...
Son dakika haberi: Ünlü borsa spekülatörüne kripto para şoku! 10 milyon dolarlık pazarlık ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Son finalist PSG'nin konuğu İngiliz devi Manchester City
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA