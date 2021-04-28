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Giriş Tarihi: 28.4.2021 15:31

, Salih ile yeniden masaya oturacak

MEHMET AL
Alanyaspor, Salih ile yeniden masaya oturacak

Aytemiz Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun daha önce ile görüştüğü, önümüzdeki günlerde kendisi ile yeniden masaya oturacağı ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun daha önce Salih Uçan ile görüştüğü, önümüzdeki günlerde kendisi ile yeniden masaya oturacağı ifade edildi.



Süper Lig'in başarılı takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor'da yıldızı parlayan 27 yaşındaki Salih Uçan 38 karşılaşmada 3 gol atıp, 7 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Uçan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor formasıyla kariyer rekorunu kırarak Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmedi. Liglerin tamamlanmasının ardından Salih Uçan'ın Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu daha önce görüştüğü, önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağı belirtildi

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Alanyaspor, Salih ile yeniden masaya oturacak
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