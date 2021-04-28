Son dakika: Fenerbahçe futbolcu satışı yapacak mı? Yönetim kararını verdi! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler Avrupa'nın devlerinin merceği altında. Başta Ozan Tufan olmak üzere Altay, Szalai, Pelkas ve Mert Hakan gibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.
TAKIMDA TUTMAK ZOR GÖZÜKÜYOR
Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor. "Kime teklif gelirse satalım" düşüncesinden uzak durmayı planlayan Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası oynayacak Ozan Tufan dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak.
Bu nedenle gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak. Dünya Kupası elemelerinde de yıldızı iyice parlayan Ozan'ın, yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör olarak da Emre Belözoğlu ile devam edilecek.
MURAT ÖZBOSTAN: EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK
Fenerbahçe önümüzdeki sezon da Emre Belözoğlu ile yola devam etmeli. Aslında takımın başına geldiği ilk günlerde bu görevin kısa süreli olacağı vurgulanmıştı. Fakat puan sıralamasında sonuç ne olursa olsun Belözoğlu, Fenerbahçe'nin teknik patronluğunu bırakmaz.
Bu saatten sonra tribünde oturmak Belözoğlu için de zaten doğru olmaz. Sportif Direktörlük meselesi de rafa kalkar. Hem sportif direktör olmak hem takım çalıştırmak bir arada olacak iş değil zaten.
"BİZ İNANDIK ALANYASPOR'U YENECEĞİZ"
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 'santrfor' oynattığı Valencia, yarınki Alanyaspor maçı için, "Çok zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştığımıza ve en iyi sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.
Ekvadorlu oyuncu şampiyonluk yarışı için de, "Bizim ne yapacağımız önemli. 5 maçta en iyisini yapıp, sonrasına bakacağız" diye konuştu.
MESUT ÖZİL KADRODA!
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için erken yola çıkarken, Antalya'da taraftarlarınca çiçeklerle karşılandı. Öte yandan Mesut Özil de sakatlandığı Antalyaspor (4 Mart) maçından sonra ilk kez kadroya girdi. Sakat Nazım Sangare de kafileye alındı.