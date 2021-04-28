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Giriş Tarihi: 28.4.2021 23:10 Son Güncelleme: 28.4.2021 23:32

Son dakika: 'dan çok konuşulacak açıklama! Prim iddiası...

Son dakika: Josef de Souza'dan çok konuşulacak açıklama! Prim iddiası...

Son dakika haberi... 'in 38. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu. Maçın başından sonuna kadar oyunu üstün götüren siyah-beyazlılar, son dakikalarda yediği üst üste 2 golle şoka uğrasa da puan kaybına izin vermedi ve şampiyonluk yolunda bir galibiyet daha alarak puanını 78'e yükseltti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan , Rizespor'lu oyuncuların berabere kalmaları için prim teklif edildiğini iddia etti.

Süper Lig'in son haftalarına girilirken şampiyonluk yarışı hiç olmadığı kadar kızışmış durumda. Ligde Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarını aynı saatte oynadığı hafta içi mesaisinde, iki takım haftayı galibiyetle kapatarak zirve yarışında puan farkının değişmesine izin vermedi.

Sezonun zorlu deplasmanlarından birisi olan Rizespor deplasmanına karşı iyi bir oyunla galibiyeti alan Beşiktaş, N'Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal'ın golleriyle puanını 78'e yükseltti.

Maç sonunda yayıncı kuruluşa flaş açıklamalarda bulunan Josef de Souza, Rizesporlu futbolculara berabere kalmaları için prim teklif edildiğini iddia etti.

İşte Josef de Souza'nın çok konuşulacak o açıklamaları...

Bütün takım arkadaşlarımı, gayretleri, hırsları ve emekleri için tebrik ediyorum. Bu gayret bizi şampiyon yapacak. Son kısımda konsantrasyonumuzu kaybettik. Ama onun dışında böyle oynamaya devam edersek şampiyonluğa ulaşacağız.

Şuna inanıyorum; Allah haktır, dışarıdan bizim şampiyon olmamamız için ne yapılırsa yapılsın, biz şampiyon olacağız. Bugün biliyoruz ki sadece Rizespor'un berabere kalması için inanılmaz prim ortaya koydular. Bunu başkalarına hediye etmek istediler.

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Son dakika: Josef de Souza'dan çok konuşulacak açıklama! Prim iddiası...
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