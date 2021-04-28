Son dakika: Josef de Souza'dan çok konuşulacak açıklama! Prim iddiası...

İşte Josef de Souza'nın çok konuşulacak o açıklamaları...

Bütün takım arkadaşlarımı, gayretleri, hırsları ve emekleri için tebrik ediyorum. Bu gayret bizi şampiyon yapacak. Son kısımda konsantrasyonumuzu kaybettik. Ama onun dışında böyle oynamaya devam edersek şampiyonluğa ulaşacağız.