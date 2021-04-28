Son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş sözler! 'Cumartesi günü herkes görecek'

Zor bir rakip, Türkiye'de bu sezon genel olarak en iyi oynayan takımlardan birisi. Ama biz de çıkacağız kesinlikle bugüne kadar rakibe saygı duyup nasıl korkmadıysak orda cesur şekilde galibiyet için oynayacağız. Savunmayı yapmayı değil hücum yapmaya gideceğiz. Benim oyun anlayışım en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Beşiktaş deplasmanında da izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli bir futbol sergiletir ve iyi bir sonuçla Hatayımıza döneriz"