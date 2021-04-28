Son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş sözler! 'Cumartesi günü herkes görecek'

Son dakika... Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu müsabaka 5 gole sahne olurken, lider siyah-beyazlılar hata yapmadı ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın açıklamaları ise gündeme oturdu. Türkiye'de herkesin Beşiktaş'ın karşısında olduğunu ve puan kaybetmelerini istediğini belirten Yalçın, cumartesi akşamı oynayacakları Hatayspor karşılaşmasına da değindi ve Ömer Erdoğan'ın sözlerine sert cevap verdi.
İşte Yalçın'ın açıklamaları...
"Zor bir deplasmandı. Özellikle Bülent Hoca geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladılar. Bizim açımızdan zor olan bir durum da herkes kaybetmemizi bekliyor. Rakiplerimizin maçı yokmuş gibi herkes bizim kaybedeceğimizi düşünüyor.
Söylemek istediğim çok şey var ama kendimi tutuyorum. 4 haftalık süreç bitsin konuşacağım. Lideriz, rakiplerimizle işimiz yok. Biz kazandıktan sonra onların ne yaptığı önemli değil
Çok eksiğimiz var ancak oyuncularım aslan gibi oynuyor. Özellikle bu sene aldığımız oyuncular çok yürekli çıktı. Hepsi çok iyi oynuyor. Sakatlıklara, hastalıklara rağmen aslanlar gibi mücadele ediyorlar.
Hatayspor'u aradık maçın 1 gün sonraya alınması için ama söylenen her şeyin sözde kaldığını gördük. Sözde sporcu sağlığı diyorlar ama yok. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var?
Hatayspor'un hocası (Ömer Erdoğan) kendi maçı biter bitmez cumartesi günü Beşiktaş'a karşı şöyle oynayacağız böyle oynayacağız diyor. Cumartesi günü göreceğiz kim nasıl oynuyor. Lafla olmuyor bu işler, cumartesi günü göreceğiz"
ÖMER ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Ömer Erdoğan Beşiktaş maçı öncesinde şu açıklamaları yapmıştı: "Şimdi yine fazla zamanımız olmadan Beşiktaş maçı var deplasmanda. Beşiktaş'ı analiz ederken hem de biz nasıl oynamamız gerektiğini çalışıp, oyuncularımızı dinlendirip, Beşiktaş'a karşı keyifli bir futbol sergilemek istiyoruz.
Zor bir rakip, Türkiye'de bu sezon genel olarak en iyi oynayan takımlardan birisi. Ama biz de çıkacağız kesinlikle bugüne kadar rakibe saygı duyup nasıl korkmadıysak orda cesur şekilde galibiyet için oynayacağız. Savunmayı yapmayı değil hücum yapmaya gideceğiz. Benim oyun anlayışım en iyi savunma hücumdur diye düşünüyorum. Beşiktaş deplasmanında da izleyicilere, taraftarlarımıza keyifli bir futbol sergiletir ve iyi bir sonuçla Hatayımıza döneriz"