Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sözleşmesi bitiyordu: Fatih Terim yeni sezon için kararını verdi! Mustafa Cengiz...
Giriş Tarihi: 28.4.2021 07:02 Son Güncelleme: 28.4.2021 07:23

Son dakika: Sözleşmesi bitiyordu: yeni sezon için kararını verdi! ...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Sözleşmesi bitiyordu: Fatih Terim yeni sezon için kararını verdi! Mustafa Cengiz...

Son dakika haberi... Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi her geçen gün daha çok konuşulurken teknik direktör ile ilgili de soru işaretleri bitmiyor. Bir ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, göreve gelecek yönetime göre yol haritasını belirleyecek. Kulübeyi ve takımı yeniden yapılandıracak. İşte Fatih Terim'in gelecek sezon için düşündüğü yol haritası...

Son dakika haberi... 29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok.

1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.

TRANSFERDE AKTİF ROL ALACAK

Antalya'da 1-0 kazandıktan sonra "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'a göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım'' diyen Fatih Terim, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı.

Teknik heyette değişiklik düşünen İmparator'un scout ekibinin önerisiyle alınan Yedlin'den hiç memnun kalmadığı ve göreve devam etmesi halinde transferde daha aktif rol oynayacağı öğrenildi.

KONYA'NIN ŞİFRESİ HALİL VE MOHAMED

Süper Lig'de son haftaya 15 puan hedefi koyan Galatasaray'da ilk 11'de tek değişiklik bekleniyor. Antalya'da kazanan takımdan memnun olan Fatih Terim; Emre Akbaba yerine Mostafa Mohamed'le Konyaspor maçına başlamayı planlıyor.

Hücum hattında bu sezon birçok farklı kombinasyon deneyen deneyimli teknik adam, son olarak Halil Dervişoğlu ile Mostafa Mohamed'i birlikte oynatmaya karar verdi.

GALATASARAY'DA KOVID-19 ŞOKU!

Koronavırüs'ten olumsuz etkilenen takımların başında gelen Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 3 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Karantinaya alınan bu üç isim, Gençlerbirliği deplasmanında olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen söz konusu oyuncuların yokluğunda Konya maçında yedek kulübesinde değişiklikler olacak.

MAHMUT RECEVİK TOPLANTIYA KATILMADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istemişti. Cengiz, Recevik'in düşünmek için zaman talep etmesi üzerine ise "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" çıkışında bulunmuştu.

Mahmut Recevik, aradan geçen 1 haftalık süreçte istifasını vermedi ancak dünkü yönetim kurulu toplantısına da katılmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İlk kez A Haber'de duyurdu! Kovid-19'un İngiliz varyantına karşı yeni aşı adayı
Son dakika: Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un doktorundan yeni açıklama! Hakan Altun artık çalışamayacak!
İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi son dakika: İşte sokağa çıkma ve seyahat yasağında ceza kapsamı
Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci ilk kez açıkladı! Özge Yağız ile ilişkisi nasıl başladı, evlilik ne zaman?
Son dakika... İstanbul'da gece yarısı paniği: Çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı...
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan fazla mesai ve kıdem tazminatı ile ilgili flaş karar!
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Bu kararla yön bulacak: Altın düşecek mi yükselecek mi?
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Son dakikada Galatasaray’a elenmişti! Efsane kaleci Buffon için flaş transfer iddiası…
Son dakika: Kamu çalışanlarına idari izin! Bayram tatili 9 güne çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sözleşmesi bitiyordu: Fatih Terim yeni sezon için kararını verdi! Mustafa Cengiz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA