Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Süper Lig'in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.
Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:
-16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp
-16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
-16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık
-20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya
-20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler