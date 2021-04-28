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Giriş Tarihi: 28.4.2021 12:42 Son Güncelleme: 28.4.2021 12:47

Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

İHA
Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

'de son haftalara girilirken bugün 5 maç oynanacak. Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Süper Lig'in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:

-16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp
-16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
-16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık
-20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya
-20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler

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Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı
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