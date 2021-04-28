Üç sene daha isterim!

Bir ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, göreve gelecek yönetime göre yol haritasını belirleyecek. Kulübeyi ve takımı yeniden yapılandıracak
29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianınileri gelenleriİmparator'a başkanadaylığıkonusundabaskı yapsa daFatih Terim'inbu dönemdeböyle bir düşüncesiyok. 1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.
TRANSFERDE AKTİF ROL ALACAK
Antalya'da 1-0 kazandıktan sonra "Ailem,dostlarım ve Galatasaray'a göre bir üçgen kurdumve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımınsonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım''diyen Fatih Terim, yeni sezon planlamasınıyapmaya başladı. Teknik heyette değişiklikdüşünen İmparator'un scout ekibinin önerisiylealınan Yedlin'den hiç memnun kalmadığıve göreve devam etmesi halinde transferdedaha aktif rol oynayacağı öğrenildi.
MAHMUT RECEVİKTOPLANTIYA KATILMADI
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istemişti. Cengiz, Recevik'in düşünmek için zaman talep etmesi üzerine ise "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" çıkışında bulunmuştu. Mahmut Recevik, aradan geçen 1 haftalık süreçte istifasını vermedi ancak dünkü yönetim kurulu toplantısına da katılmadı
KONYA'NIN ŞİFRESİ HALİL VE MOHAMED
SÜPER Lig'de son haftaya 15 puan hedefi koyan Galatasaray'da ilk 11'de tek değişiklik bekleniyor. Antalya'da kazanan takımdanmemnun olan Fatih Terim;Emre Akbaba yerine MostafaMohamed'le Konyaspor maçınabaşlamayı planlıyor. Hücum hattında bu sezon birçok farklı kombinasyon deneyen deneyimli teknik adam, son olarak Halil Dervişoğlu ile Mostafa Mohamed'i birlikte oynatmaya karar verdi
GALATASARAY'DA KOVİD-19 ŞOKU
KORONAVIRÜS'TEN olumsuz etkilenen takımların başında gelen Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 3 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Karantinaya alınan bu üç isim, Gençlerbirliğideplasmanında olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen söz konusu oyuncuların yokluğunda Konya maçında yedek kulübesinde değişiklikler olacak.