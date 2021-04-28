Üç sene daha isterim!

29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek.1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.Antalya'da 1-0 kazandıktan sonradiyen Fatih Terim, yeni sezon planlamasınıyapmaya başladı. Teknik heyette değişiklikdüşünen İmparator'un scout ekibinin önerisiylealınan Yedlin'den hiç memnun kalmadığıve göreve devam etmesi halinde transferdedaha aktif rol oynayacağı öğrenildi.GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istemişti. Cengiz, Recevik'in düşünmek için zaman talep etmesi üzerine ise "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" çıkışında bulunmuştu. Mahmut Recevik, aradan geçen 1 haftalık süreçte istifasını vermedi ancak dünkü yönetim kurulu toplantısına da katılmadıSÜPER Lig'de son haftaya 15 puan hedefi koyan Galatasaray'da ilk 11'de tek değişiklik bekleniyor.Hücum hattında bu sezon birçok farklı kombinasyon deneyen deneyimli teknik adam, son olarak Halil Dervişoğlu ile Mostafa Mohamed'i birlikte oynatmaya karar verdiKORONAVIRÜS'TEN olumsuz etkilenen takımların başında gelen Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 3 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen söz konusu oyuncuların yokluğunda Konya maçında yedek kulübesinde değişiklikler olacak.