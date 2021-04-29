Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 38. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Maç öncesi kritik karşılaşmanın VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. Maçın orta hakemi ise daha önce Yaşar Kemal Uğurlu olarak açıklanmıştı.Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş karar! Alanyaspor'a karşı sürpriz kadro...
İşte Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri;
Alanyaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Erzurumspor - Başakşehir VAR: Cüneyt Çakır
Sivasspor - Yeni Malatyaspor VAR: Serkan Tokat
Ankaragücü - Gaziantep FK VAR: Mustafa Öğretmenoğlu