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Giriş Tarihi: 29.4.2021 18:37 Son Güncelleme: 29.4.2021 18:37

PFDK'ya sevk edildi

DHA
Berat Özdemir PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. 'un ile karşı karşıya geldiği müsabakada kırmızı kart gören , PFDK'ya sevk edildi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri resmi sitesinden duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle;

1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın 28.04.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi ÇAĞATAY YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 29.04.2021 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 28.04.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi HASANALİ TÜRK'ün aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 29.04.2021 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BERAT AYBERK ÖZDEMİR'in 28.04.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca 29.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in 28.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Berat Özdemir PFDK'ya sevk edildi
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