Beşiktaş'ta şampiyonluğa 9 puan kaldı!

GÖKHAN TÖRE İŞİNİ YAPTI

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yokluğunun yanı sıra, hafta içinde tedavisi süren ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Larin yerine Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında olduğu gibi Rize deplasmanında da forvette Gökhan Töre'ye şans verdi. Kayserispor karşısında gol atmamasına karşın hareketli görüntüsüyle rakip savunmayı zorlayan Töre, Rize deplasmanında da beklentinin üzerinde oynadı. Mücadelenin 57. dakikasında Welinton'un pasında sağ kanatta topla buluşan yıldız oyuncu, ceza sahasına girerek çaprazdan çok net bir vuruş yaparak golünü attı ve takımının galibiyetine katkı sağladı.

Gökhan'ın forvet pozisyonundaki performansı teknik ekibi memnun ederken, Sergen Yalçın, atılan golün hemen ardından "Ben sana 'atacaksın' demiştim" diyerek oyuncusunun golünü kutladı. Gökhan Töre'nin yanı sıra Kevin N'Koudou'nun da 2 maçlık performansı yüzleri güldüren bir diğer etken oldu. Kayserispor maçında 2 kez, Rizespor maçında da 1 kez fileleri sarsan N'Koudou, Hatayspor maçında da Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından birisi olacak.