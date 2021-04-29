Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çağlar, Evans ve Fofana'dan memnun! "Birbirimizden çok şey öğreniyoruz"
Giriş Tarihi: 29.4.2021 16:28 Son Güncelleme: 29.4.2021 17:01

Çağlar, Evans ve Fofana'dan memnun! "Birbirimizden çok şey öğreniyoruz"

AA
Çağlar, Evans ve Fofana'dan memnun! Birbirimizden çok şey öğreniyoruz

takımlarından forması giyen milli oyuncu , savunma hattındaki partnerleri ve ile beraber oynamaktan keyif aldığını söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan 24 yaşındaki oyuncu, ligde ve kupada yakalanan başarıda uyumlu çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Evans ve Fofana ile oynayabildiğim için çok mutluyum, en önemli şey bu. Bazen maç kazanıyor olabilirsiniz, ama bu kadar mutlu olamazsınız. Birlikte oynamaktan mutlu olduğun kişilerle oynamak özel bir şey. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz, harika bir ilişkimiz var ve bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü, karantina sırasında oynamayı özlediğini söyledi.

Crystal Palace karşılaşmasında galibiyetin önemli olduğunu belirten Çağlar, "Tüm maçlarda olduğu gibi olduğu gibi, üç puanı alabilmek çok önemliydi. Ancak sezonun sonuna yaklaştığınızda, üç puan daha anlamlı hale geliyor." diye konuştu.

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Çağlar, Evans ve Fofana'dan memnun! "Birbirimizden çok şey öğreniyoruz"
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