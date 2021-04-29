Son dakikalarda attığı golle Konyaspor'u geçmeyi başaran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.İlk yarıda hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimiz alıştığımız gibi değildi.İkinci devre bazı değişiklikler olunca, biz gibi oynayınca kendimize geldik.Kalan 4 maçı da Galatasaray gibi bitirmemiz lazım.Onu sonra anlarsınız.Son dakikalara doğru da olsa kazanmasını bilmek, vazgeçmemek, bunların hepsi Galatasaray'ın özellikleri.Pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor.Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz. Daha önce yaptık, yine yaparız evelallah.Fatih terim basın toplantısında isesorusuna "Hayat böyle bir şey. Eğer yukarılardaysanız yalnızsınız.Ben, bu savaştan kaçacak veya bunlardan çekinecek biri değilim" yanıtını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa maçında tribünle tartışan Fenerbahçe teknik heyetinin disipline verilmemesi sorusunda isetepkisini gösterdi.Karşılaşmanın 3. dakikasında Konyaspor kalecisinin Donk'a yaptığı müdahale için Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır 'devam' dedi.Yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat olan Falcao özel maskeyle döndü ve dün yedek soyundu. 'El tigre' lakaplı oyuncu, maskesine kaplan çıkarması yaptırdı. 76'da oyuna giren golcü futbolcu, 6 maç sonra oynadı.Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik de yapan Fatih Altaylı'nın sarı-kırmızılı kulüple ilişiği resmen kesildi. Üyelikten atıldıktan sonra mahkemeye yaptığı başvuru usulden reddedilen Altaylı'nın sarı-kırmızılılara dönme umudu sona erdi. Altaylı, bir televizyon kanalında kulüp ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz hakkında söylediği ağır sözler nedeniyle üyelikten çıkarılmıştı.Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, adaylık başvuru evraklarını dün Divan Kurulu'na teslim etti. Diğer adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da dilekçelerini 7 Mayıs'a kadar Divan'a sunacak. Elmas,dedi.