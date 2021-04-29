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Giriş Tarihi: 29.4.2021

Daha önce yaptık yine yaparız

MEHMET ÖZCAN
Daha önce yaptık yine yaparız

, sonuna kadar yarışı bırakmayacaklarını söyledi: ''4 maçımız kaldı. gibi bitirmeliyiz. Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz, daha evvel yaptık yine yaparız''

Son dakikalarda attığı golle Konyaspor'u geçmeyi başaran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. İlk yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını altını çizen tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:
İlk yarıda hem oyunumuzu oynayamadık hem de vücut dilimiz alıştığımız gibi değildi. İlk yarı koca bir hiçti. İkinci devre bazı değişiklikler olunca, biz gibi oynayınca kendimize geldik.
Kalan 4 maçı da Galatasaray gibi bitirmemiz lazım. Final golleri önemlidir. Bazen 3 puanı çok istersiniz, alamazsınız ama o aldığınız 1 puan sizi şampiyon yapar. Onu sonra anlarsınız.
Son dakikalara doğru da olsa kazanmasını bilmek, vazgeçmemek, bunların hepsi Galatasaray'ın özellikleri. Yarışın içindeyiz. Burada puanlar kaybettik. Biz alışık değiliz buna. Pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor.
Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz. Daha önce yaptık, yine yaparız evelallah.

SAVAŞTAN KAÇMAM!
Fatih terim basın toplantısında ise "Son dönemde kendi camianızdan sizi yıpratmaya yönelik hareketler var. Motivasyonunuz nasıl?" sorusuna "Hayat böyle bir şey. Eğer yukarılardaysanız yalnızsınız. Çok başarılıysanız düşmanlarınız da muhalifleriniz de artıyor. 50 senelik emek koy, bu sürede büyük başarılar kazan, doğal olarak bazılarını rahatsız etmiş olabilir. Ben, bu savaştan kaçacak veya bunlardan çekinecek biri değilim" yanıtını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa maçında tribünle tartışan Fenerbahçe teknik heyetinin disipline verilmemesi sorusunda ise "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bunu TFF'nin hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Baykan'a sorun" tepkisini gösterdi.

PENALTI BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın 3. dakikasında Konyaspor kalecisinin Donk'a yaptığı müdahale için Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır 'devam' dedi.



FALCAO ÖZEL MASKEYLE
Yüzündeki kırıklar nedeniyle ameliyat olan Falcao özel maskeyle döndü ve dün yedek soyundu. 'El tigre' lakaplı oyuncu, maskesine kaplan çıkarması yaptırdı. 76'da oyuna giren golcü futbolcu, 6 maç sonra oynadı.

FATİH ALTAYLI RESMEN ATILDI
Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik de yapan Fatih Altaylı'nın sarı-kırmızılı kulüple ilişiği resmen kesildi. Üyelikten atıldıktan sonra mahkemeye yaptığı başvuru usulden reddedilen Altaylı'nın sarı-kırmızılılara dönme umudu sona erdi. Altaylı, bir televizyon kanalında kulüp ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz hakkında söylediği ağır sözler nedeniyle üyelikten çıkarılmıştı.

İLK BAŞVURU ELMAS'TAN
Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, adaylık başvuru evraklarını dün Divan Kurulu'na teslim etti. Diğer adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da dilekçelerini 7 Mayıs'a kadar Divan'a sunacak. Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz… Tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

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