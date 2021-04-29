Denizlispor'un ligde kalma umudu bitti gibi

ALİ TANDOĞAN: VAZGEÇMEMEK GEREKİYOR

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Kayserispor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Sonuca çok üzüldük. Varını yoğunu ortaya koyan oyuncular adına üzüldüm. Şansız zamanlar geçiriyoruz. Oynaması gereken 5 tane oyuncumuz sakat. Maçta şansız şekilde kırmızı kart gördük. Vazgeçmemek gerekiyor. Ben hayatımda hiç vazgeçmedim. Oyuncularıma da, 'Denizlispor forması yerlerde sürünmeyecek' dedim. Küme düşmeyi kabul edebilirsiniz ancak cesaret göstermeniz gerekiyor" dedi.