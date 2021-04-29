Erzurum kümede kalma maçında Başakşehir'i konuk ediyor! Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman...

CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS AÇIKLAMASI!

Bir işi ciddiye alırsanız Alanyaspor, Gaziantep FK gibi olursunuz. Plan ve düzen çok önemli. Türkiye'de bu atmosferden etkilenmeyecek hakemlerden biri Fırat Aydınus. VAR'da da Cüneyt Çakır var. Türkiye'nin en önemli gözleri bu maçı yönetecek. Bu durumda eğlenmeye mi ihtiyaç var gerilmeye mi? Bu durumda olan bir takımda hoca oyunculara gidecek, onları okşayacak öpecek. Türkiye'de iki üniversite bitirmiş teknik adam yok. Yaşımız oldu 68. Bu ligde 35 senelik hocalık yapıyorum.

Maalesef bu ülkede değerimiz bilinmedi. Buraya gelirken başkanımız ve Acun beni aradığında onlara hemen dönmedim. Yardımcı olabilirsem geleyim dedim. Bugün kazanırsak ligde kalmak için büyük avantaj sağlayacağız.'