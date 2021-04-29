Erzurum kümede kalma maçında Başakşehir'i konuk ediyor! Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman...

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetiyor. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır! Yılmaz Vural, kazanan kadroyu bozmadı. Aykut Kocaman, Crıvellı ve Guldbrandsen'e ilk 11'de forma şansı vermedi. Chadli'nin forvette oynaması bekleniyor.
Başakşehir'de corona virüsü atlatan Deniz Türüç bugün yedekler arasında yer aldı. Uzun süredir Mert Günok'u tercih etmeyen Aykut Kocaman, Erzurumspor karşısında da Volkan Babacan'a forma şansı verdi.
Erzurumspor: Szumskı, Murat Uçar, Schwechlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Mayega, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Obertan, Gomes
Yedekler: Göktuğ, Butko, Novıkovas, Rashanı, Buğra Çağıran, Zakarya, Kamgang, Özgür, Oltan Karakullukçu, Osman Çelik
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Leonardo, Upureanu, Bolıngoli, Mahmut, Tolga, Gıulıano, Vısca, Chadli, Aleksıc
Yedekler: Mert Günok, Ahmet, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Guldbrandsen, Deniz Türüç, Ravil, Crıvelli, Uğur Uçar
YILMAZ VURAL: MAALESEF DEĞERİMİZ BİLİNMEDİ!
'Öyle maçlar oynuyoruz ki berabere kalırsan gittin. Burada kaybedersek veya berabere kalırsanız son 3 maçta 8 puan almanız gerekiyor. Oynayacağımız takımlar Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor. Kasımpaşa BAY geçiyor. Biz veya Başakşehir kim yenerse Kasımpaşa'yı geride bırakacak. Sürekli kaybeden takımlar var, matematiksel hesaplar yapmanız için kazanmanız lazım. Önümüze bakıyoruz tek tek gidiyoruz.
CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS AÇIKLAMASI!
Bir işi ciddiye alırsanız Alanyaspor, Gaziantep FK gibi olursunuz. Plan ve düzen çok önemli. Türkiye'de bu atmosferden etkilenmeyecek hakemlerden biri Fırat Aydınus. VAR'da da Cüneyt Çakır var. Türkiye'nin en önemli gözleri bu maçı yönetecek. Bu durumda eğlenmeye mi ihtiyaç var gerilmeye mi? Bu durumda olan bir takımda hoca oyunculara gidecek, onları okşayacak öpecek. Türkiye'de iki üniversite bitirmiş teknik adam yok. Yaşımız oldu 68. Bu ligde 35 senelik hocalık yapıyorum.
Maalesef bu ülkede değerimiz bilinmedi. Buraya gelirken başkanımız ve Acun beni aradığında onlara hemen dönmedim. Yardımcı olabilirsem geleyim dedim. Bugün kazanırsak ligde kalmak için büyük avantaj sağlayacağız.'
İki handikap var. Maç yüksek rakımda oynanacak. Bir de son üç hafta arka arkaya galibiyetler alan Erzurumspor, düşmeye en yakın ekipken kurtulma savaşına girdi. Bu maçın zorluk derecesini daha da arttıracak.