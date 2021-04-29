F.Bahçe topu vermeyecek

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Alanyaspor ile bugün deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibiyle oynadığı ilk karşılaşma sonrasında ortaya çıkan istatistikler dolayısıyla teknik adamlar Erol Bulut ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşanmıştı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazanırken, Atan maç sonundadiyerek Bulut'a mesaj göndermişti.Bulut ise Alanya'nın hocasınayanıtını vermişti. Söz konusu maçta topla oynama istatistiği yüzde 70'e 30 Alanyaspor lehineydi. Emre Belözoğlu ise bugün Alanya karşısında topa sahip olan ve rakip ceza sahasına yakın oynayan bir taktikle sahada olacak. Belözoğlu, antrenmanlarda da oyuncularına sık sıkuyarıları yaptı ve maçta stratejilerine mutlaka bağlı kalmalarını istedi.Takımın pas futbolunda başrolde yer alan Jose Sosa, Belözoğlu ile 278 dakika sahada kalırken, son üç maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.