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Giriş Tarihi: 29.4.2021

F.Bahçe topu vermeyecek

VOLKAN DEMİR
F.Bahçe topu vermeyecek

Akdeniz ekibini döneminde ‘topu rakibe vererek’ yenen ve eleştirilen Fenerbahçe’de, A Takım Direktörü 3 puanı topun hakimi olarak almayı hedefliyor

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Alanyaspor ile bugün deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin Akdeniz ekibiyle oynadığı ilk karşılaşma sonrasında ortaya çıkan istatistikler dolayısıyla teknik adamlar Erol Bulut ile Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşanmıştı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazanırken, Atan maç sonunda 'Fenerbahçe böyle oynamaz' diyerek Bulut'a mesaj göndermişti.

'MUTLAKA RAKİP KALEYE YAKIN OYNAYIN'
Bulut ise Alanya'nın hocasına 'Skora baksın' yanıtını vermişti. Söz konusu maçta topla oynama istatistiği yüzde 70'e 30 Alanyaspor lehineydi. Emre Belözoğlu ise bugün Alanya karşısında topa sahip olan ve rakip ceza sahasına yakın oynayan bir taktikle sahada olacak. Belözoğlu, antrenmanlarda da oyuncularına sık sık "Rakip ön alan baskısını çok yoğun yapacak. Ancak topa sahip olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" uyarıları yaptı ve maçta stratejilerine mutlaka bağlı kalmalarını istedi.

MAESTRO
Takımın pas futbolunda başrolde yer alan Jose Sosa, Belözoğlu ile 278 dakika sahada kalırken, son üç maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

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F.Bahçe topu vermeyecek
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