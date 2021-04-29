Fenerbahçe yoğun fikstürde az dinlendi

20 Ocak'ta maçtan 45 saat sonra Sivas deplasmanı için yola çıkan sarı-lacivertliler, 72 saat sonra -11 derecede Sivas ile karşılaştı. Sivas deplasmanından 72 saat sonra 25 Ocak'ta Kadıköy'de Kayserispor maçına çıkan Fenerbahçe, bu dönem sonrası ilk kez 5 günlük bir ara yaşadı ve 30 Ocak'ta sahasında Çaykur Rizespor müsabakasına çıktı. Rizespor maçından 42 saat sonra Hatay deplasmanı için yola çıkan sarı-lacivertliler, 69 saat sonra Hatayspor maçında sahada yer aldı. Hatay deplasmanı dönüşü ardından 4 gün sonra Galatasaray ile 6 Şubat'ta derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe, bu maçtan 74 saat sonra 9 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadı. Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir ile oynanan kupa mücadelesinin ardından 4 gün sonra 13 Şubat'ta Karagümrük ile oynadı.

Sarı-lacivertliler, yoğun oynadığı bu dönemlerde az dinlenirken, deplasman yolculukları sebebiyle yenilen ve taktik antrenmanlarında sıkışık fikstürden dolayı sıkıntı yaşadı.