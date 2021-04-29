Fenerbahçe'de Gökhan Gönül oyundan atıldı! 8 yıl sonra...

GÖKHAN GÖNÜL 8 YIL SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın kırılma anlarından birisi de Gökhan Gönül'ün 43. dakikada gördüğü kırmızı kart pozisyonu... Alanyaspor'da kaleci ile karşı karşıya kalan Davidson, Gökhan Gönül'ün arkadan yaptığı sert faulle yere düşürüldü. Hakem, Gökhan Gönül'e direk kırmızı kart gösterdi. Fakat pozisyon öncesinde yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı. VAR yine devreye girdi.

Uzun süren beklemenin ardından VAR pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi. Hakem kırmızı kartı iptal etmedi ve Gökhan Gönül, Süper Lig'de Ocak 2013'ten (vs Elazığspor) bu yana ilk kırmızı kartını Alanyaspor karşısında gördü.