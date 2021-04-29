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Giriş Tarihi: 29.4.2021 21:45 Son Güncelleme: 29.4.2021 21:48

Fenerbahçe'de oyundan atıldı! 8 yıl sonra...

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül oyundan atıldı! 8 yıl sonra...

'de kritik haftalara girilirken Fenerbahçe zorlu Alanyaspor deplasmanında 3 puan arıyor. Zorlu maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İlk yarıda 'ün kırmızı kartı ve VAR kararları maça damga vurdu. Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü takımını 10 kişi bıraktı. İşte zorlu mücadelede çok tartışılan VAR kararları ve kırmızı kart pozisyonu...

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Lider Beşiktaş ile takipçisi Galatasaray'ın kazandığı haftada zirve yarışına tutunmak isteyen sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Erol Bulut'un ardından göreve gelen Emre Belözoğlu yönetiminde 5 maçta 13 puan toplayan Kanarya, çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor.

MAÇA DAMGA VURAN KARARLAR!

Kritik maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken maçta yaşanan pozisyonlar ve kararlar ilk yarıya damga vurdu. Fenerbahçe 28. dakikada Valencia ile penaltı kazandı. Valencia, ceza sahası içerisinde Caulker tarafından düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi. Fakat daha sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GÖKHAN GÖNÜL 8 YIL SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın kırılma anlarından birisi de Gökhan Gönül'ün 43. dakikada gördüğü kırmızı kart pozisyonu... Alanyaspor'da kaleci ile karşı karşıya kalan Davidson, Gökhan Gönül'ün arkadan yaptığı sert faulle yere düşürüldü. Hakem, Gökhan Gönül'e direk kırmızı kart gösterdi. Fakat pozisyon öncesinde yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmıştı. VAR yine devreye girdi.

Uzun süren beklemenin ardından VAR pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi. Hakem kırmızı kartı iptal etmedi ve Gökhan Gönül, Süper Lig'de Ocak 2013'ten (vs Elazığspor) bu yana ilk kırmızı kartını Alanyaspor karşısında gördü.

MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 56 gün sonra Alanyaspor maçıyla sahalara döndü.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül oyundan atıldı! 8 yıl sonra...
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