Fenerbahçe'den Beşiktaş'a şok suçlama: Rakip takım futbolcularına transfer teklifi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, A Spor'a yaptığı açıklamada "Yapılan açıklamaları hayretler içerisinde izliyoruz. Herkes Beşiktaş'a karşıymış. Alanyaspor nasıl bizi yenmek için çıkıyorsa, Rizespor ve Hatayspor da öyle olacak. Anlam veremiyoruz bu açıklamalara" dedi.
"RAKİP FUTBOLCULARA TRANSFER TEKLİFİ YAPIYORSUNUZ"
Fenerbahçe yöneticisi, "Hem eski alışkanlıklarımızdan kurtulmamız lazım' diyorsunuz, hem de lig bitmeden rakiplerinizin futbolcularına transfer teklifi yapıyorsunuz. Türk futbolunun içinde olan herkes bilir ki Fenerbahçe en çok bu işlere dikkat eden kulüptür. Biz hiçbir futbolcuya başkanla görüşmeden teklif yapmayız. Çocukları etkilemek için teklif götürmek gibi ucuz siyasetlere girmeyiz" şeklinde konuştu.
"BEKLENTİMİZ HAKEMLER MAÇLARI EN ADİL ŞEKİLDE TAMAMLAMALARI"
'Bu açıklamaların tek amacı hakemleri baskı altına almak' diyen Selahattin Baki, "Kasıtlı pompalanan haberler ve rakiplerden gelmeyen yalanlamalar çok düşündürücü. Bundan sonraki beklentimiz hakemlerin kulaklarını tıkayıp kalan maçları en adil şekilde tamamlamaları" ifadelerini kullandı.