Fenerbahçe'den Beşiktaş'a şok suçlama: Rakip takım futbolcularına transfer teklifi

"RAKİP FUTBOLCULARA TRANSFER TEKLİFİ YAPIYORSUNUZ"

Fenerbahçe yöneticisi, "Hem eski alışkanlıklarımızdan kurtulmamız lazım' diyorsunuz, hem de lig bitmeden rakiplerinizin futbolcularına transfer teklifi yapıyorsunuz. Türk futbolunun içinde olan herkes bilir ki Fenerbahçe en çok bu işlere dikkat eden kulüptür. Biz hiçbir futbolcuya başkanla görüşmeden teklif yapmayız. Çocukları etkilemek için teklif götürmek gibi ucuz siyasetlere girmeyiz" şeklinde konuştu.