Galatasaray maçından sonra kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak özür diledi! 'Abdullah Avcı...'

Trabzonspor'un önemli oyuncuları arasında yer alan Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı. Yaşananlardan ve Trabzonspor'un kendisi üzerinden yıpratılmasından çok rahatsız olduğunu söyleyen Abdulkadir Parmak, kulübün kararına saygılı olduğun başka bir seçeneği veya ajandasının olmadığını belirtti.

İŞTE ABDULKADİR PARMAK'IN ÖZÜR MESAJI!

'Galatasaray maçı sonrasında yaşananlar ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar ve konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor kulübünün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum.

Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da alınan karara saygı duymaktan ve kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim veya farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, tüm camiadan ve üzerimde emeği olan herkesten özür dilerim.'