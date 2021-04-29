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Giriş Tarihi: 29.4.2021 14:50 Son Güncelleme: 29.4.2021 15:39

maçından sonra kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak özür diledi! '...'

Galatasaray maçından sonra kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak özür diledi! 'Abdullah Avcı...'

ve 'ın transfer etmek istediği iddia edilen Abdulkadir Parmak, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. Galatasaray karşılaşmasının son dakikalarında oyuna girmek istemediği için tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtilen 26 yaşındaki oyuncu hem Abdullah Avcı'dan hem camiasından özür diledi.

Trabzonspor'un önemli oyuncuları arasında yer alan Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı. Yaşananlardan ve Trabzonspor'un kendisi üzerinden yıpratılmasından çok rahatsız olduğunu söyleyen Abdulkadir Parmak, kulübün kararına saygılı olduğun başka bir seçeneği veya ajandasının olmadığını belirtti.

İŞTE ABDULKADİR PARMAK'IN ÖZÜR MESAJI!

'Galatasaray maçı sonrasında yaşananlar ile ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumlar, tartışmalar ve konunun aktarılma biçimi ne yazık ki gerçekleri yansıtmamaktadır. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor kulübünün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum.

Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da alınan karara saygı duymaktan ve kulübümün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim veya farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, tüm camiadan ve üzerimde emeği olan herkesten özür dilerim.'

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Galatasaray maçından sonra kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak özür diledi! 'Abdullah Avcı...'
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