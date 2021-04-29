Galatasaray'da Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile yola devam edilecek! Halil Dervişoğlu...

Süper Lig'in 38'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray son dakikalarda Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılılar yine bir ya tamam ya devam maçında hedefine son anda tutunarak şampiyonluk inancını sürdürdü.

Süper Lig'in 38'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u Emre Akbaba'nın son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ın kazandığı haftada en azından Fenerbahçe'nin puan kaybını beklemeye başladı.