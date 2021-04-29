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Giriş Tarihi: 29.4.2021 10:55 Son Güncelleme: 29.4.2021 10:59

Galatasaray'da ve ile yola devam edilecek! ...

DHA
Galatasaray'da Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile yola devam edilecek! Halil Dervişoğlu...

Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Konyaspor karşısında alınan üç puan moralleri yerine getirdi. , Trabzonspor karşısında olduğu gibi Konyaspor maçında da sonradan oyuna girip golünü atmayı başardı. yeni sezon için Emre Akbaba ve ile yola devam edilmesini istiyor. 'nun bonservisi de alınmaya çalışılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da bu sezon son dakikalar yaradı. Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği deplasmanına konuk olak Galatasaray daha sonra lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Şampiyonluk umutlarını devam ettiren sarı kırmızılılar Beşiktaş'ı mağlup ederse avantaj yakalayacak. Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile sözleşme uzatılması bekleniyor.

GALATASARAY'A SON DAKİKALAR YARADI! EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM...

Süper Lig'in 38'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray son dakikalarda Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren sarı-kırmızılılar yine bir ya tamam ya devam maçında hedefine son anda tutunarak şampiyonluk inancını sürdürdü.

Süper Lig'in 38'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u Emre Akbaba'nın son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ın kazandığı haftada en azından Fenerbahçe'nin puan kaybını beklemeye başladı.

EMRE AKBABA 2'NCİ DEFA YAPTI

Geçtiğimiz hafta içi Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada da son dakikada beraberliği getiren golü kaydeden Emre Akbaba, takıma Konyaspor karşısında 3 puan kazandırırken bir hafta içerisinde attığı gollerle toplamda 4 puanı Galatasaray hanesine yazdırmış oldu.

BU SEZON SON DAKİKALAR YARADI

Galatasaray'ın bu sezon maçların son bölümünde attığı goller ile kazandığı puanlar dikkat çekiyor. Yakın dönemde Trabzonspor ve dün oynanan Konyaspor maçlarının yanı sıra bu sezon deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 88, iç sahada oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ise 89'uncu dakikada gelen gollerle sarı-kırmızılı ekip kritik puanları hanesine yazdırmayı başarmıştı.

EN KRİTİK 2 MAÇ

Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan bulunan Galatasaray'ın önündeki iki maç, kritik öneme sahip. Sarı-kırmızılıların bu maçlardan alacağı sonuçlar ligdeki kaderini büyük ölçüde tayin edecek. Önce düşme hattındaki Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Galatasaray, sonrasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında açıklandı! 'Emre Akbaba seneye Galatasaray'da kalacak....'

YENİ SÖZLEŞME İSTENİYOR

Galatasaray'da son haftaların dikkat çeken ismi Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Mili futbolcuyla ilgili teknik heyet olumlu rapor verirken, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin yenilenmesi isteniyor.

Öte yandan Brentford'tan kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu'nun da bonservisinin alınması talep edilirken, Ömer Bayram da yeni sözleşme bekleyen futbolcular arasında.

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Galatasaray'da Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile yola devam edilecek! Halil Dervişoğlu...
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